ये क्रिकेटर था पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन, फाइनल के बाद वसीम अकरम ने सरेआम फोड़ दिया ठीकरा

Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान को दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में रविवार को भारत के खिलाफ 5 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पाकितान का एक तेज गेंदबाज फाइनल मैच में उसके लिए सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ जो भारत को चिढ़ाने के लिए 'प्लेन क्रैश' का इशारा कर रहे थे, उनकी फाइनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने बुरी तरह धुनाई की है. हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में 3.4 ओवर में 50 रन लुटा दिए. इस दौरान हारिस रऊफ का इकोनॉमी रेट 13.60 का रहा है.

ये क्रिकेटर था पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा विलेन

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के प्रदर्शन से नाखुश हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ खिताबी मैच में 50 रन लुटाए. वसीम अकरम ने उन्हें 'रन मशीन गेंदबाज' तक बता दिया है. पाकिस्तान के लिए 50 वनडे और 94 टी20 मैच खेल चुके हारिस रऊफ ने अपने करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है.

फाइनल के बाद वसीम अकरम ने सरेआम फोड़ दिया ठीकरा

वसीम अकरम ने 'सोनी स्पोर्ट्स' पर कहा, 'दुर्भाग्य से रऊफ एक गेंदबाज के तौर पर 'रन मशीन' हैं, खासकर भारत के खिलाफ. सिर्फ मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा है, और वह रेड बॉल क्रिकेट भी नहीं खेलते. वह नहीं सुधरेंगे. अगर वह टेस्ट नहीं खेलेंगे, तो आप अपनी टीम में ऐसा खिलाड़ी नहीं चाहेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार करे.'

'उसके पास कंट्रोल नहीं'

वसीम अकरम ने कहा, 'उनके पास कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वह रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलते. इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को सोचना होगा. अगर आप अपनी गेंदबाजी की लेंथ सुधारना चाहते हैं, तो आपका रन-अप भी स्मूद होना चाहिए. उनका रन-अप उतना स्मूद नहीं है. मैं वकार यूनुस से बात कर रहा था और मैंने पूछा कि वह पिछले चार-पांच साल से खेल रहे हैं, फिर भी उनका रन-अप क्यों नहीं सुधरा? उन्होंने कहा कि वो रेड-बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं.'

भारत ने जीता एशिया कप का खिताब

भारत ने पाकिस्तान को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से हराकर एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. तिलक वर्मा भारत की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 69 रन की नाबाद पारी खेली. भारत ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान को लगातार तीन मुकाबलों में शिकस्त दी है.