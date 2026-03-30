VIDEO: चोरी ऊपर से सीना जोरी... रऊफ, अफरीदी और फखर का बड़ा कांड, बॉल टेम्परिंग से डुबोई टीम की लुटिया

PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में हमेशा की तरह नए-नए कांड सभी का ध्यान खींच रहे हैं. पहले ओपनिंग के बाद नसीम शाह का एक पोस्ट सुर्खियों में आया और पीसीबी ने नोटिस भी भेजा. इस पोस्ट में उन्होंने पीएम की बेटी को निशाना बनाया था, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया. अब 4 दिन बाद नया कांड सामने आया है. पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग करते दबोचे गए. जिसके बाद टीम उनकी टीम पर जुर्माना भी ठोका गया.

जमकर वायरल हुआ वीडियो

शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान तीनों ही पाकिस्तान के जाने-माने गेंदबाज हैं. तीनों खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यह घटना लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच मैच के दौरान देखने को मिली. अंपायर्स ने बॉल टैम्परिंग के लिए पांच रन का जुर्माना भी कुछ देर में ठोक दिया. कलंदर्स की इस तिकड़ी ने मैच के आखिरी ओवर से पहले गेंद की हालत बदल दी थी.

कराची किंग्स ने जीता मैच

कराची किंग्स ने तीन गेंदें शेष रहते मुकाबले को जीत लिया. दूसरी पारी के 19 ओवरों के बाद यह घटना सामने आई. किंग्स को जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे और कलंदर्स की तरफ से आखिरी ओवर हारिस रऊफ फेंक रहे थे. शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान के बीच गेंदबाज के रन-अप पर थोड़ी बातचीत हुई. इस दौरान हर खिलाड़ी ने गेंद को छुआ. अंपायर फैसल अफरीदी ने इस बातचीत को देखा और गेंद की जांच करने के लिए कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. खूंखार और बेरहम... ये हैं IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

चोरी करके अफरीदी की सीना जोरी

आखिरी ओवर में कराची को जीत के लिए 14 रन की दरकार थी, लेकिन पांच रन की पेनल्टी के बाद टारगेट 9 रन दूर रह गया. कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी अंपायर के फैसले के बाद नाराज भी दिखे. आखिरी ओवर की पहली गेंद पर खुशदिल शाह आउट हो गए, जिसके बाद रऊफ ने एक वाइड गेंद फेंकी. फिर अब्बास अफरीदी ने एक चौका और एक छक्का लगाकर कराची किंग्स को एक रोमांचक जीत दिलाई.