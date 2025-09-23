दुबई से लाहौर तक... हारिस के बाद एक और पाकिस्तानी प्लेयर का 'प्लेन क्रैश' इशारा, सोशल मीडिया पर खलबली

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. दोनों देशों के बीच खेले गए मैच में कई सारे विवाद सामने आए, जिनकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. उनमें से एक विवाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रउफ का 6-0 प्लेन क्रैश का रहा. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद थमा भी नहीं था इसी बीच पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नशरा संधू ने हारिस रउफ जैसा इशारा करते हुए आग में घी डालने का काम किया है. सोमवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद उन्होंने ये आपत्तीजनक इशारा किया. जो कि सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

क्लीन स्वीप से बची पाकिस्तान

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में नशरा संधू ने शानदार गेंदबाजी की. मैच की हीरो रही बाएं हाथ की स्पिनर नशरा संधू ने 6 विकेट चटकाकर मेहमान टीम की पारी को तहस-नहस कर दिया. अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत नशरा ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया. मैज जीतने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने हारिस रउफ जैसा इशारा किया. हालांकि, वो 6 विकेट का भी हो सकता है, लेकिन फैंस इसे भारत पाक मैच से कनेक्ट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लिखा

मैच जीतने के बाद नशरा ने विवादित फोटो शेयर करते हुए लिखा, "अलहमदुलिल्लाह, मैन ऑफ द मैच और 100 विकेट हासिल कर के बेहद खुश हूं. ये सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं अपने परिवार टीम और स्टाफ से लिए सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. भविष्य के लिए और भी ज्यादा मेहनत और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी."

pic.twitter.com/E3GUasY2CR

— Nashra Sundhu (@nashra_sundhu06) September 22, 2025

इरफान पठान ने जमकर लताड़ा

इन सब मामले पर भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने पाक खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा है. पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आप जानते हैं दोनों देशों के संबंध कैसे है. मैं 2 साल पहले रउफ से ऑस्ट्रेलिया में मिला था. मुझे लगा वो एक अच्छे आदमी हैं लेकिन, जिस तरीके का इशारा उन्होंने फील्ड पर किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी और वो दर्शाता है कि उनकी स्वभाव कैसा है और वो कैसे माहौल में पले बड़े हैं. भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में हारिस रउफ को उनकी हरकत के वजह से जुर्माना झेलना पड़ा. इस मैच में हारिस के अलावा पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी जड़ने के बाद AK47 चलाने का इशारा किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन पर तरह-तरह की बातें चली.

