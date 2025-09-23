दुबई से लाहौर तक... हारिस के बाद एक और पाकिस्तानी प्लेयर का 'प्लेन क्रैश' इशारा, सोशल मीडिया पर खलबली
Advertisement
trendingNow12933735
Hindi Newsक्रिकेट

दुबई से लाहौर तक... हारिस के बाद एक और पाकिस्तानी प्लेयर का 'प्लेन क्रैश' इशारा, सोशल मीडिया पर खलबली

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. दोनों देशों के बीच खेले गए मैच में कई सारे विवाद सामने आए, जिनकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.   पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नशरा संधू ने हारिस रउफ जैसा इशारा करते हुए आग में घी डालने का काम किया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Haris Rauf and Nashra Sandhu
Haris Rauf and Nashra Sandhu

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. दोनों देशों के बीच खेले गए मैच में कई सारे विवाद सामने आए, जिनकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.  उनमें से एक विवाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रउफ का 6-0 प्लेन क्रैश का रहा.  इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद थमा भी नहीं था इसी बीच पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी नशरा संधू ने हारिस रउफ जैसा इशारा करते हुए आग में घी डालने का काम किया है. सोमवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत के बाद उन्होंने ये आपत्तीजनक इशारा किया. जो कि सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

क्लीन स्वीप से बची पाकिस्तान
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में नशरा संधू ने शानदार गेंदबाजी की. मैच की हीरो रही बाएं हाथ की स्पिनर नशरा संधू ने 6 विकेट चटकाकर मेहमान टीम की पारी को तहस-नहस कर दिया. अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत नशरा ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया. मैज जीतने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने हारिस रउफ जैसा इशारा किया. हालांकि, वो 6 विकेट का भी हो सकता है, लेकिन फैंस इसे भारत पाक मैच से कनेक्ट कर रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर लिखा
मैच जीतने के बाद नशरा ने विवादित फोटो शेयर करते हुए लिखा, "अलहमदुलिल्लाह, मैन ऑफ द मैच और 100 विकेट हासिल कर के बेहद खुश हूं. ये सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. मैं अपने परिवार टीम और स्टाफ से लिए सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. भविष्य के लिए और भी ज्यादा मेहनत और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी."

Add Zee News as a Preferred Source

 pic.twitter.com/E3GUasY2CR

— Nashra Sundhu (@nashra_sundhu06) September 22, 2025

इरफान पठान ने जमकर लताड़ा
इन सब मामले पर भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने पाक खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा है. पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "आप जानते हैं दोनों देशों के संबंध कैसे है. मैं 2 साल पहले रउफ से ऑस्ट्रेलिया में मिला था. मुझे लगा वो एक अच्छे आदमी हैं लेकिन, जिस तरीके का इशारा उन्होंने फील्ड पर किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी और वो दर्शाता है कि उनकी स्वभाव कैसा है और वो कैसे माहौल में पले बड़े हैं. भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच में हारिस रउफ को उनकी हरकत के वजह से जुर्माना झेलना पड़ा. इस मैच में हारिस के अलावा पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने फिफ्टी जड़ने के बाद AK47 चलाने का इशारा किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन पर तरह-तरह की बातें चली.

ये भी पढ़ें:मैदान पर वापसी करेगा भारत का ये दिग्गज स्पिनर, इन 4 विदेशी टीमों के बीच होगी महाजंग!

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Haris RaufNashra Sandhu

Trending news

7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
;