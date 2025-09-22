जैसे को तैसा... 6-0 का इशारा करने वाले हारिस रऊफ को फैंस ने उधेड़ दिया, बीच मैदान पर लोगों ने यूं जख्मों पर मारा हथौड़ा

Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस ने उधेड़ दिया.
Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए रविवार को एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस ने उधेड़ दिया. दरअसल, हारिस रऊफ ने टीम इंडिया के खिलाफ रविवार को सुपर-4 मैच से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान 6-0 का इशारा करते हुए भारत को चिढ़ाने की कोशिश की थी. हालांकि भारत के खिलाफ मैच में न सिर्फ उनकी तगड़ी पिटाई हुई बल्कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद कुछ फैंस ने उन्हें बेरहमी से ट्रोल करना शुरू कर दिया. बता दें कि हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ इस मैच में 4 ओवर में 26 रन लुटाते हुए 2 विकेट हासिल किए थे.
6-0 का इशारा करने वाले हारिस रऊफ को फैंस ने उधेड़ दिया
दरअसल, भारत की पारी के दौरान जब हारिस रऊफ बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे थे, तब कुछ फैंस ने उन्हें चिढ़ाते हुए 'कोहली-कोहली' के नारे लगाने शुरू कर दिए थे. फैंस ने हारिस रऊफ को वो दिन याद दिलाया, जब भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच में 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए थे. 23 अक्टूबर 2022 को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा था. विराट कोहली ने उस मैच में 53 गेंदों पर 82 रन की नाबाद पारी खेली थी और अकेले दम पर पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी. हारिस रऊफ के करियर का वह सबसे बड़ा घाव था.
हारिस रऊफ ने दिया ऐसा रिएक्शन
हारिस रऊफ ने इसके बाद अपने हाथों के इशारों से 'कोहली-कोहली' का नारा लगा रहे उन फैंस को और भी ज्यादा उकसाना शुरू कर दिया. बता दें कि हारिस रऊफ के 6-0 के इशारे को ऑपरेशन सिंदूर पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. पाकिस्तान ने तब बार-बार झूठा दावा किया था कि उसने 6 भारतीय विमानों को मार गिराया था. बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने भारत के 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी. इसके बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने 7 मई को लिया. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) में घुसकर कई आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया. इसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारत ने उसे भी मुंहतोड़ जवाब दिया. भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. 7 मई से लेकर 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच वार-पलटवार जारी रहा. पाकिस्तान ने तब बार-बार झूठा दावा किया था कि उसने 6 भारतीय विमानों को मार गिराया था. अंत में 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया था.
भारत ने पाकिस्तान को पीटा
भारत ने पाकिस्तान को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के 'सुपर फोर' मैच में 7 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. भारत ने मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर यह दूसरी स्ट्राइक की है. 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाते हुए हासिल कर लिया. भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और गिल ने शानदार और तेज शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े. गिल 28 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला. वह 3 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए. अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया. 39 गेंद पर 5 छक्के और 6 चौके की मदद से 74 रन की पारी खेली. अभिषेक की पारी ने ही भारत की जीत को आसान बना दिया. सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा 30 और हार्दिक 7 रन पर नाबाद रहे.