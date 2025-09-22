'जंग जीत ली..' शौहर के 'आतंक' पर वाइफ को गर्व, हारिस की फर्जी जोकरपंती पर फिदा सनकी बेगम

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान, एशिया कप 2025 में ये क्रिकेट मैच खेल नहीं बल्कि जंग का मैदान बन गया. कुछ महीनों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव देखने को मिल रहा था. अब एशिया कप 2025 के मुकाबले में आतंकिस्तान ने अपना असली रूप दिखा दिया है. टीम के गेंदबाज हारिस रऊफ चर्चा में रहे जिन्होंने जंग में अपने देश की जीत के झूठे इशारों से जोकरपंती दिखाई. अब उनकी वाइफ उनसे बड़ी सनकी साबित हुईं. यह हम नहीं बल्कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी कह रही है. उन्होंने पाकिस्तान टीम की हार के बाद भी छाती ठोक के बेशर्मी दिखाई है.

शौहर के 'आंतक' पर गर्व

हारिस रऊफ टीम इंडिया के Gen-Z क्रिकेटर्स से बुरी तरह पिटने के बाद मैदान पर पाकिस्तान के 'आतंक' की परिभाषा देते नजर आए. उन्होंने भारतीय फैंस की ओर विमान गिराने के इशारे किए और 6-0 का भी इशारा किया. एक तरफ फैंस की तीखी ट्रोलिंग से हारिस फड़फड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिषेक ने ऑन कैमरा बेइज्जती कर दी. लेकिन इतना बेइज्जत होने के बाद भी हारिस रऊफ की बेगम मुजना मसूद मलिक का सीना गर्व से चौड़ा नजर आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लगाई इंस्टाग्राम स्टोरी

हारिस और अभिषेक शर्मा के बीच भारत-पाक मैच में जुबानी बहस देखने को मिली थी. हारिस ने इसके बाद फैंस की तरफ 'जंग' में अपने देश की झूठी जीत के दावे और इशारे किए. सब जानने के बावजूद हारिस की वाइफ ने भी अपने शौहर की तरह बेशर्मी दिखाकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दी. उन्होंने स्टोरी में हारिस की फोटो लगाते हुए लिखा, 'मैच हारे लेकिन जंग जीत गए.'

फिर हारा पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 में भारत से 10 दिन में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा था. लीग स्टेज में पाकिस्तान की टीम 7 विकेट से हारी जबकि सुपर-4 में भारत ने 6 विकेट से रौंद दिया. हारिस-शहीन की जमकर पिटाई हुई. शुभमन गिल ने 47 जबकि अभिषेक शर्मा ने 74 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर ही जीत की नींव रख दी थी.