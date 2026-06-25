IND-W vs BAN-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम करो या मरो की स्थिति में है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया का गणित गड़बड़ा गया. अब भारतीय टीम को हर हाल में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है. यूं तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फैंस चिल मूड में होंगे. भारत के मुकाबले बांग्लादेश को अंडरडॉग कहें तो गलत नहीं होगा. लेकिन आपको बता दें ये टीम महिला टी20 में तीन बार टीम इंडिया के साथ उलटफेर कर चुकी है.
महिला टी20 में भारत और बांग्लादेश का रिकॉर्ड कैसा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का समीकरण समझ लें. टीम इंडिया की रेस साउथ अफ्रीका से है. फिलहाल भारत प्वाइंट्स टेबल में अच्छे रन रेट के चलते ऊपर है. दोनों ही टीमों को तीन मुकाबलों में से एक में हार का सामना करना पड़ा है.
साउथ अफ्रीका को अगले दो मुकाबले नीदरलैंड्स और बांग्लादेश से खेलने हैं और दोनों के खिलाफ अफ्रीका का पलड़ा भारी है. ऐसे में अफ्रीका के लिए रास्ता आसान नजर आता है. लेकिन भारत को बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम को टक्कर देनी है. एक हार भारत को सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर देगी. आज शाम 7 बजे हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम बांग्लादेश को टक्कर देने उतरेगी जबकि 28 जून को ऑस्ट्रेलिया से टक्कर है.
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अब आते हैं बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड्स पर तो बांग्लादेश ने 3 बार टी20 में भारत के साथ उलटफेर किया है. दोनों टीमों के बीच अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है जबकि 20 बार भारत ने बाजी मारी है. 2023 में मीरपुर में बांग्लादेश ने भारत को हराया था, 2018 में टी20 सीरीज के दौरान बांग्लादेश ने लगातार दो मैच में भारत को मात दी थी. ये मुकाबले क्वालालंपुर में खेले गए थे.