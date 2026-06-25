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INDW vs BANW: सावधान इंडिया... 3 बार बांग्लादेश कर चुकी उलटफेर, 'DO or DIE' की स्थिति, कैसा है टी20 रिकॉर्ड?

IND-W vs BAN-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम करो या मरो की स्थिति में है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया का गणित गड़बड़ा गया. अब भारतीय टीम को हर हाल में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है. बांग्लादेश से भारत को सावधान रहना होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:54 AM IST
INDW vs BANW: सावधान इंडिया... 3 बार बांग्लादेश कर चुकी उलटफेर, 'DO or DIE' की स्थिति, कैसा है टी20 रिकॉर्ड?
Image Credit: Team India (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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