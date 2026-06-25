IND-W vs BAN-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम करो या मरो की स्थिति में है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया का गणित गड़बड़ा गया. अब भारतीय टीम को हर हाल में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना है. यूं तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फैंस चिल मूड में होंगे. भारत के मुकाबले बांग्लादेश को अंडरडॉग कहें तो गलत नहीं होगा. लेकिन आपको बता दें ये टीम महिला टी20 में तीन बार टीम इंडिया के साथ उलटफेर कर चुकी है.