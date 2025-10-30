Advertisement
trendingNow12981956
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs AUS W: रिकॉर्डतोड़ सेमीफाइनल... जेमिमा-कौर ने ध्वस्त किया 8 साल पुराना महारिकॉर्ड, नंबर-1 पर पार्टनरशिप

IND W vs AUS W Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने 7 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से आंख-से-आंख मिला दी. कप्तान कौर और जेमिमा ने पार्टनरशिप का बड़ा रिकॉर्ड इस मुकाबले में बना दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND W vs AUS W
IND W vs AUS W

IND W vs AUS W Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने 7 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से आंख-से-आंख मिला दी. कप्तान कौर और जेमिमा ने पार्टनरशिप का बड़ा रिकॉर्ड इस मुकाबले में बना दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए रनों का अंबार लगा दिया लेकिन इस जोड़ी के सामने कंगारू गेंदबाज विकेट की भीख मांगते नजर आए. 

ऑस्ट्रेलिया ने की बैटिंग

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कौर एंड कंपनी की हलके में लिया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. सलामी बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड ने 93 गेंद में 119 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके औऱ 3 छक्के देखने को मिले. इसके अलावा एलिस पेरी ने 77 रन जबकि एश्ले गार्डनर के ताबड़तोड़ 63 रन की बदौलत कंगारू टीम ने बोर्ड पर 338 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. वो टारगेट जो कभी महिला वनडे इतिहास में कभी चेज नहीं हुआ. ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इतने बड़े स्कोर के बाद भारी नजर आ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया ने देखे जीत के सपने

भारतीय टीम 339 रन के महिला वनडे के सबसे बड़े टारगेट को चेज करने उतरी तो टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना फ्लॉप हो गईं. शेफाली वर्मा का भी जादू नहीं चला, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीत के सपने देख संजो लिए थे. लेकिन किसे पता था कि आज जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान कौर ऑस्ट्रेलिया का काल बनकर उतरेंगी. दोनों के बीद रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप देखने को मिली. 

ये भी पढ़ें.. 2028 Olympics की तैयारी शुरू.. ICC अध्यक्ष जय शाह की मीटिंग, 125 सालों बाद ओलंपिक में होगा क्रिकेट

नॉकआउट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप

कप्तान कौर और जेमिमा ने भारत के लिए महिला वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड कायम किया. पहले नंबर-1 पर हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की 137 रन की पार्टनरशिप थी. अब उन्होंने जेमिमा के साथ मिलकर 167 रन की पार्टनरशिप कर बड़ा रिकॉर्ड बनाया. हालांकि, बदकिस्मती से हरमनप्रीत कौर इस महामुकाबले में अपने शतक से चूक गईं. उन्होंने 88 गेंद में 89 रन की पारी खेली जिसमें 10 चौके और 2 छक्के जमाए. वहीं, दूसरे छोर पर जेमिमा ऑस्ट्रेलिया और जीत के सामने रोड़ा बनी रहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS W

Trending news

आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?