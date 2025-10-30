ये खुशी के आंसू हैं... फाइनल में पहुंचते ही छलक पड़ीं कप्तान हरमन की आंखें, जेमिमा भी हुईं इमोशनल

Indian Women's Team Emotional: पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से भारतीय महिला टीम सिर्फ एक जीत दूर है. सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए भारत ने खिताबी मुकाबले का बिगुल बजाया. ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाते ही भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की आंखों से आंसू छलक पड़े. सेमीफाइनल की इस यादगार जीत की नायिका रहीं जेमिमा रोड्रिग्स भी अपने इमोशन नहीं रोक पाईं और खुशी के आंसुओं से डूबी नजर आईं. जेमिमा ने 127 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 339 रन का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कराया.

हरमनप्रीत कौर के नहीं रुके आंसू

जीत से कुछ रन पहले ही डगआउट में बैठीं कप्तान हरमनप्रीत कौर की आंखें भर आईं. वह भारत को ऐतिहासिक जीत दर्ज करता देख इतना इमोशनल हो गईं कि खुशी के आंसू छलक उठे. सिर्फ हरमन ही नहीं, बल्कि इस जीत की सूत्रधार जेमिमा की आखें भी गीली दिखीं. जेमिमा अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रही थीं. पूरे भारतीय खेमे के लिए यह एक यादगार और इमोशनल पल था. हरमन और जेमिमा के अलावा कोचिंग स्टाफ के कई सदस्य भी खुशी के आंसू में डूबे नजर आए.

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025

जेमिमा ने लिखी जीत की गाथा

इस जीत की नायिका रहीं जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने नाबाद 127 रन की पारी खेली. 338 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के दो विकेट 59 रन पर गिर चुके थे. जेमिमा और हरमन के बीच बड़ी शतकीय साझेदारी हुई, जिसने जीत की उम्मीदें कायम रखीं. हरमन 89 रन बनाकर आउट हुईं तो भारतीय फैंस को झटका जरूर लगा, लेकिन जेमिमा ने एक छोर संभाले रखा और दीप्ति शर्मा (24), ऋचा घोष (26) और अंत में अमनजोत कौर ( नाबाद 15 रन) के साथ साझेदारी कर भारत को जीत की दहलीज पार कराई. जेमिमा के बल्ले से 14 चौके निकले. विनिंग चौका अमनजोत ने लगाया.