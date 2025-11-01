Advertisement
trendingNow12984503
Hindi Newsक्रिकेट

फाइनल में चला ये नंबर गेम तो भारत ही जीतेगा ट्रॉफी! पूरी दुनिया में गूंजेगा INDIA-INDIA

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से सिर्फ एक जीत दूर है. ऑस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी की खिताबी भिड़ंत 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से है. मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइनल में चला ये नंबर गेम तो भारत ही जीतेगा ट्रॉफी! पूरी दुनिया में गूंजेगा INDIA-INDIA

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से सिर्फ एक जीत दूर है. ऑस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी की खिताबी भिड़ंत 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से है. मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. भारत के पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है. अगर इन दोनों का बल्ला फाइनल में चला तो टीम इंडिया की ट्रॉफी पक्की ही समझ लीजिए.

इन दो का जमकर बोलता है बल्ला

भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस की नजर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज मंधाना पर होंगी. टीम की इन दो सबसे सीनियर खिलाड़ियों का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड है. ओपनर स्मृति मंधाना साउथ अफ्रीका और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों में दोनों ही टीमों को मिलाकर देखें तो टॉप स्कोरर हैं. मंधाना ने 2014 से 2025 के बीच 19 मैचों की 19 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 929 रन बनाए हैं. उनका औसत 51.61 और सर्वाधिक स्कोर 136 है.

Add Zee News as a Preferred Source

बात करें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की तो उन्होंने 2014 से 2025 के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 मैच खेले हैं. 24 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए हरमन ने 50.68 की औसत से 811 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 103 है. दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की ओवरऑल लिस्ट में भारतीय कप्तान तीसरे स्थान पर हैं.

विस्फोटक बैटिंग में माहिर

हरमन और मंधाना दोनों ही विस्फोटक बैटिंग करने में माहिर हैं. मंधाना भारतीय पारी की शुरुआत करती हैं. वह टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देती रही हैं. मंधाना का टॉप ऑर्डर में रन बनाना मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से दबाव हटा देता है. वहीं, हरमनप्रीत कौर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ मिडिल ऑर्डर संभालती हैं, बल्कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए पारी को लंबा करती हैं और मैच फिनिश करती हैं.

इस तरह मंधाना और कौर का चलना टीम के लिए बेहद अहम है. अगर दोनों बल्लेबाज फाइनल में अपनी पूरी ताकत के साथ खेलती हैं, तो भारत को पहली बार चैंपियन बना सकती हैं. हरमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दबाव की स्थिति में 89 रन की शानदार पारी खेली थी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet KaurSmriti Mandhana

Trending news

DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'