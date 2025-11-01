फाइनल में चला ये नंबर गेम तो भारत ही जीतेगा ट्रॉफी! पूरी दुनिया में गूंजेगा INDIA-INDIA

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से सिर्फ एक जीत दूर है. ऑस्ट्रेलिया पर सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंची हरमनप्रीत एंड कंपनी की खिताबी भिड़ंत 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से है. मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. भारत के पास दो ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है. अगर इन दोनों का बल्ला फाइनल में चला तो टीम इंडिया की ट्रॉफी पक्की ही समझ लीजिए.

इन दो का जमकर बोलता है बल्ला

भारतीय टीम मैनेजमेंट और फैंस की नजर कप्तान हरमनप्रीत कौर और सलामी बल्लेबाज मंधाना पर होंगी. टीम की इन दो सबसे सीनियर खिलाड़ियों का साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में शानदार रिकॉर्ड है. ओपनर स्मृति मंधाना साउथ अफ्रीका और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों में दोनों ही टीमों को मिलाकर देखें तो टॉप स्कोरर हैं. मंधाना ने 2014 से 2025 के बीच 19 मैचों की 19 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 929 रन बनाए हैं. उनका औसत 51.61 और सर्वाधिक स्कोर 136 है.

Add Zee News as a Preferred Source

बात करें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की तो उन्होंने 2014 से 2025 के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 मैच खेले हैं. 24 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए हरमन ने 50.68 की औसत से 811 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 103 है. दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की ओवरऑल लिस्ट में भारतीय कप्तान तीसरे स्थान पर हैं.

विस्फोटक बैटिंग में माहिर

हरमन और मंधाना दोनों ही विस्फोटक बैटिंग करने में माहिर हैं. मंधाना भारतीय पारी की शुरुआत करती हैं. वह टीम को तेज और मजबूत शुरुआत देती रही हैं. मंधाना का टॉप ऑर्डर में रन बनाना मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से दबाव हटा देता है. वहीं, हरमनप्रीत कौर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ मिडिल ऑर्डर संभालती हैं, बल्कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए पारी को लंबा करती हैं और मैच फिनिश करती हैं.

इस तरह मंधाना और कौर का चलना टीम के लिए बेहद अहम है. अगर दोनों बल्लेबाज फाइनल में अपनी पूरी ताकत के साथ खेलती हैं, तो भारत को पहली बार चैंपियन बना सकती हैं. हरमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में दबाव की स्थिति में 89 रन की शानदार पारी खेली थी.