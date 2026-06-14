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टी20 वर्ल्ड कप: मिताली राज का रिकॉर्ड ध्वस्त! पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने किया ऐसा कारनामा, सालों तक रखा जाएगा याद

Women's T20 World Cup 2026: भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने मिताली राज का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया. हरमनप्रीत टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:25 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप: मिताली राज का रिकॉर्ड ध्वस्त! पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने किया ऐसा कारनामा, सालों तक रखा जाएगा याद
Image Credit: हरमनप्रीत कौर ने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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