IND vs PAK Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में रविवार (14 जून) को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया. वह महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. इस मैच की शुरुआत से पहले वह मिताली राज के 726 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी पर थीं, लेकिन अब उन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.
भारतीय पारी की शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रही जब शुरुआती 20 गेंदों के भीतर ही शेफाली वर्मा (6 रन) और जेमिमा रोड्रिग्ज (1 रन) के विकेट गिर गए. ऐसे नाजुक समय में हरमनप्रीत कौर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आईं. अपनी पहली ही गेंद पर, जो मिडिल और लेग स्टंप पर एक फुल-टॉस थी, उन्होंने बड़ी सहजता से उसे डीप में फ्लिक किया और एक रन लेकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया.
Innings Break!
A solid batting effort by #TeamIndia in our #T20WorldCup opener
Over to the bowlers to defend this
Scorecard https://t.co/1tfRc3jcrX#WomenInBlue pic.twitter.com/g6Vzlkk5ZQ
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
762 - हरमनप्रीत कौर
726 - मिताली राज
592 - स्मृति मंधाना
408 - जेमिमा रोड्रिग्ज
375 - पूनम राउत
कप्तान हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. इस जोड़ी ने स्ट्राइक रोटेशन और समय-समय पर बड़े शॉट खेलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया. हालांकि, यह साझेदारी तब टूटी जब मंधाना स्पिनर रामीन शमीम की गेंद पर कैच आउट हो गईं. हरमनप्रीत खुद 16वें ओवर में फातिमा सना का शिकार बनीं, उन्होंने 35 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली. मंधाना ने 44 गेंद पर 68 रन बनाए. उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए.
एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाई. आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाज ऋचा घोष ने मोर्चा संभाला. उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. ऋचा ने 17 गेंद पर 34 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया. ऋचा का स्ट्राइक रेट 200 का रहा. भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए.