Advertisement
trendingNow13115435
Hindi Newsक्रिकेटहरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये करिश्मा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये करिश्मा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर

टीम इंडिया की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह अब महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. भारत की इस अनुभवी क्रिकेटर ने गुरुवार को यह उपलब्धि हासिल की, जब वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे T20I के लिए महिला टीम की कप्तानी करने उतरीं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 19, 2026, 03:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये करिश्मा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर

टीम इंडिया की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह अब महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. भारत की इस अनुभवी क्रिकेटर ने गुरुवार को यह उपलब्धि हासिल की, जब वह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे T20I के लिए महिला टीम की कप्तानी करने उतरीं.

हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

19 फरवरी को अपने 356वें ​​इंटरनेशनल मैच में मैदान पर उतरकर हरमनप्रीत कौर न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स को पीछे छोड़कर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गईं. हरमनप्रीत कौर और सूजी बेट्स के बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी (349 मैच) सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में किया बड़ा कमाल

भारत की पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने 333 मैच खेले हैं, जबकि शार्लेट एडवर्ड्स ने इंग्लैंड के लिए 309 मैच खेले हैं. न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन (305 मैच), इंग्लैंड की हीथर नाइट (303 मैच) और इंग्लैंड की डैनी वायट-हॉज (302 मैच) भी महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं.

हरमनप्रीत के रिकॉर्ड्स

हरमनप्रीत ने अपने क्रिकेट करियर में अब तक छह टेस्ट, 161 ODI और 189* T20I खेले हैं, जिन छह टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है, उनमें भारतीय क्रिकेटर ने 200 रन बनाए हैं. 36 साल की इस खिलाड़ी ने अब तक ODI में 4,409 रन और T20I में 3,784 रन बनाए हैं. खास बात यह है कि इस अनुभवी भारतीय क्रिकेटर ने 35 विमेंस प्रीमियर लीग मैच, 62 विमेंस बिग बैश लीग और 10 विमेंस 100 मैच भी खेले हैं.

विमेंस क्रिकेट में बड़ी अचीवमेंट

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2025 वर्ल्ड कप एडिशन में अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीता, जब उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया. गुरुवार को इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20I के टॉस के समय, विमेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनने पर हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'यह मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है. उम्मीद है कि मैं टीम के लिए कड़ी मेहनत करती रहूंगी और जितना हो सके उतना खेलती रहूंगी.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
43 Temporary Operating Bases (TOBs) in hilly terrains located at altitudes of nearly 6
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
DMDK
कैप्‍टन की पार्टी ने क्‍यों छोड़ा बीजेपी के सहयोगी का साथ? स्‍टालिन को होगा फायदा!
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
AI Impact Summit 2026
AI में भय नहीं, भाग्‍य दिखता है... AI इंपैक्ट समिट में क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
Odisha news
जंगल में मौत से टकराई पत्नी, भालू से लड़कर बचाई पति की जान; हौसले को सलाम कर रहे लोग
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी