हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, स्मृति मंधाना के बाद T20I में ये कारनामा करने वाली बनीं दूसरी भारतीय बल्लेबाज

India Women vs England Women: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही है. पहला मुकाबले जीतने के बाद दूसरे मैच में टीम इंडिया को 26 रन से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वो स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना के बाद टी20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में 28 रनों की पारी के दौरान उन्होंने ये बड़ा कारनामा किया.

4 हजारी क्लब में हरमनप्रीत कौर की एंट्री

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गईं. 9 रन बनाते ही वो ये स्पेशल क्लब में शामिल हो गईं, जिसमें सिर्फ 3 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. स्मृति और हरमन के अलावा न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम भी महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 से अधिक रन हैं.

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की स्टार खिलाड़ी सूजी बेट्स के नाम है. उन्होंने 176 पारियों में 4720 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर भारतीय महिला क्रिकेट की 'क्वीन' स्मृति मंधाना हैं, जिन्होंने 159 पारियों में 4325 रन बनाए हैं. 4000 क्लब में एंट्री मारने वाली हरमनप्रीत कौर तीसरे नंबर पर हैं. भारतीय कप्तान ने 175 पारियों में 4019 रन बनाए हैं.

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INDW vs ENGW: 1-1 की बराबरी पर सीरीज

टी20 विश्व कप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज खेल रही है. गुरुवार, 28 मई को हुए पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 38 रनों से जीत मिली थी. शनिवार (आज) को इंग्लिश टीम ने शानदार वापसी करते हुए 26 रन से जीत दर्ज की. सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है. तीसरा और निर्णायक मैच मंगलवार, 2 जून को होगा. आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून को होगा. इंग्लैंड में होने वाले मेगा इवेंट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से सफर की शुरुआत करेगी. पिछले साल हरमन की कप्तानी में भारतीय टीम ने 50-ओवर वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. इस खास उपलब्धि के लिए हरमनप्रीत कौर को हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया.