Hindi Newsक्रिकेटभारत की मॉडर्न विमेन आइडल... 1 ट्रॉफी की जिद ने बना दिया कपिल देव-महेंद्र सिंह धोनी जैसा महान

भारत की मॉडर्न विमेन आइडल... 1 ट्रॉफी की जिद ने बना दिया कपिल देव-महेंद्र सिंह धोनी जैसा महान

Women's Day Special: 8 मार्च, वो तारीख जो मेंस क्रिकेट के लिए खास होने वाली है क्योंकि आज मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला है. लेकिन आज महिला दिवस भी है और इस मौके पर हम आपको क्रिकेट की दुनिया की वो मॉडर्न विमेन आइडल के बारे में जो आज कपिल देव और एमएस धोनी जैसे महान प्लेयर्स की श्रेणी में है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 09:50 AM IST
Harmanpreet Kaur (BCCI)
Harmanpreet Kaur (BCCI)

Women's Day Special: 8 मार्च, वो तारीख जब चारों तरफ शोर मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का है. लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आज के दिन दुनिया भर में महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और सफलता को सेलिब्रेट किया जाता है. हम भी इस मौके पर हम एमएस धोनी और कपिल देव जैसी मॉडर्न विमेन आइडल  के बारे में आपको बताने जा रहे हैं. मोगा, पंजाब की एक साधारण लड़की हरमनप्रीत कौर जिन्हें बचपन से ही क्रिकेट का बुखार चढ़ा था.

कैसे की शुरुआत?

क्रिकेट की दुनिया में आज महिलाओं की तूती बोलती है, लेकिन हरमनप्रीत ने उस दौर में एंट्री की जब लड़कियों के लिए क्रिकेट के लिए बाहर जाना चैलेंजिंग होता था. रुकावटें आईं लेकिन कौर ने हार नहीं मानी. साल 2009 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया, और धीरे-धीरे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लीडरशिप से टीम इंडिया की कमान संभाली. दुनियाभर में नाम साल 2017 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गूंजा जब ऑस्ट्रेलिया जैसी खूंखार टीम के खिलाफ नाबाद 171 रन की पारी उन्होंने खेली.

171 रन या नया चैप्टर

171 रन की वो पारी महानता का एक नया चैप्टर साबित हुई. ये सपनों को हकीकत बनाने का सबूत था. ऐसे ही चलता रहा और फिर आया 2025 जब महिला टीम को वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी थी. किसे पता था कि यही वो कप्तान है जो भारतीय महिला क्रिकेट की थकी आंखों को सुकून देगी और पहली बार महिला टीम के नाम वर्ल्ड कप का खिताब आएगा. फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर कप्तान कौर ने ट्रॉफी उठाई, ठीक वैसे ही जैसे 1983 में कपिल देव ने लॉर्ड्स में और 2011 में धोनी ने वानखेड़े में उठाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. IND vs NZ: 4 कीवी बैटर्स के लिए 'काल' है ये भारतीय, फाइनल में बनेगा ट्रंप कार्ड?

कप्तान कौर बन गईं मॉडर्न आइडल

ट्रॉफी के साथ ही कप्तान कौर का नाम कपिल देव और एमएस धोनी की महान प्लेयर्स की लिस्ट में आ गया. उनकी जिद सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं थी यह लाखों लड़कियों के लिए रास्ता खोलने की थी. आज महिला दिवस पर, जब पुरुषों का फाइनल चल रहा है, हरमनप्रीत याद दिलाती हैं कि क्रिकेट अब सिर्फ मर्दों का खेल नहीं. आज वह महिला प्लेयर्स के लिए मॉडर्न आइडल हैं. उनकी कप्तानी वाली टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में रौंदकर इतिहास रच दिया. इसके बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब उठाने की तैयारी में जुटी हुई हैं.

