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कैच छोड़ो, मैच हारो! वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका से हार पर भड़कीं टीम इंडिया की कप्तान, फील्डर्स को लगाई फटकार

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मरिजान कैप के नाबाद 81 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने ऐतिहासिक 200वें मैच में हार और खराब फील्डिंग पर निराशा जताई.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 04:40 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:40 AM IST
कैच छोड़ो, मैच हारो! वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका से हार पर भड़कीं टीम इंडिया की कप्तान, फील्डर्स को लगाई फटकार
Image Credit: भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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