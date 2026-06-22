India vs South Africa Women's T20 World Cup 2026: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्वीकार किया कि महिला टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका से छह विकेट से हारने के बाद टीम ने खुद को निराश किया है. रविवार (21 जून) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में मरिजान कैप ने 45 गेंदों में नाबाद 81 रनों की तूफानी पारी खेलकर 159 रनों के लक्ष्य को पांच गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. यह टूर्नामेंट में टीम इंडिया की पहली हार है. इससे पहले उसने पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया था.
कैप को किस्मत का पूरा साथ मिला क्योंकि उन्हें 9, 25 और 66 के निजी स्कोर पर तीन बार जीवनदान मिला. पहला मौका नंदनी शर्मा ने गंवाया जो एक कठिन कैच था, लेकिन राधा यादव ने दो अपेक्षाकृत आसान मौके छोड़ दिए. इसकी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी. हरमनप्रीत कौर 200 महिला टी20 खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं. हालांकि, उनके ऐतिहासिक मैच में टीमको जीत नहीं मिली.
South Africa win by 6 wickets. #TeamIndia will now shift their focus to the next game against Bangladesh!
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— BCCI Women (@BCCIWomen) June 21, 2026
भारतीय कप्तान ने मैच के बाद कैच छोड़ने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जब आप किसी मुख्य खिलाड़ी का कैच छोड़ते हैं, तो आप अपनी राह खुद मुश्किल कर लेते हैं. हरमनप्रीत ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, ''वह (कैप) आज शानदार थीं और हमसे मैच छीन ले गईं. उन्होंने हमें दो महत्वपूर्ण मौके दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमने उन्हें नहीं लपका. इस स्तर पर जब आप मौके गंवाते हैं, तो कोई भी आपको कुछ भी आसानी से नहीं देता. वे बहुत महत्वपूर्ण क्षण थे और अंततः उन्होंने मैच का पासा पलट दिया.''
दक्षिण अफ्रीकी टीम पावरप्ले में 25 रन पर दो विकेट खोकर मुश्किल में थी. ऐसे में कैप ने अपना धैर्य बनाए रखा और ताजमिन ब्रिट्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 97 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. कैप ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप में उनका पहला पचासा है. अंतिम दो ओवरों में जब 18 रनों की दरकार थी, तब उन्होंने दीप्ति शर्मा को दो छक्के जड़कर टीम को फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाया. गेंदबाजी में भी कैप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 2 विकेट (स्मृति मंधाना और ऋचा घोष) चटकाए.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस नाकामी के बाद अब भारतीय टीम 25 जून को मैनचेस्टर में बांग्लादेश का सामना करेगी.सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखने के लिए भारत के लिए यह अगला मुकाबला बेहद अहम होगा. इसके बाद टीम 28 जून को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी. फिलहाल भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसे सेमीफाइनल के लिए अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा.