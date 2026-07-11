हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 9000 रन, स्मृति मंधाना और मिताली राज के क्लब में हुई एंट्री

हरमनप्रीत कौर ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना और मिताली राज के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है. हरमनप्रीत कौर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रही हैं. लंदन के लॉर्ड्स में खेले जा रहे इस मैच के पहले दिन, हरमनप्रीत कौर ने नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए भारतीय टीम के लिए 121 गेंदों में 58 रन बनाए.
हरमनप्रीत कौर ने इस दौरान 7 चौके लगाए और उप-कप्तान स्मृति मंधाना के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 155 गेंदों में 89 रन की पार्टनरशिप की. स्मृति मंधाना ने 108 गेंदों में 83 रन की पार्टनरशिप की. हरमनप्रीत कौर, जो अब तक की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक हैं, उन्होंने शुक्रवार को अपनी 58 रनों की पारी के दौरान महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे किए.
हरमनप्रीत कौर को अपने 9000 इंटरनेशनल रन तक पहुंचने के लिए 13 रनों की जरूरत थी. हरमनप्रीत कौर ने भारत की पारी के 24वें ओवर की पांचवीं गेंद पर अपना 13वां रन बनाया. हरमनप्रीत कौर ने 7 मार्च 2009 को बोवरल में पाकिस्तान के खिलाफ ODI मैच में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. मिताली राज और स्मृति मंधाना के बाद हरमनप्रीत कौर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाली तीसरी भारतीय क्रिकेटर हैं.