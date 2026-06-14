India vs Pakistan: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के छठे मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा है. बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जा रहे अहम मैच में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तानी कप्तान सना फातिमा से हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि 2025 में हुए एशिया कप के दौरान से ही भारतीय क्रिकेट टीम (पुरुष और महिला) पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे हैं. इसपर काफी विवाद भी हुआ है, लेकिन भारत अपने फैसले पर अटल है.
बता दें कि 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता और खराब हो गया है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. इसके अलावा आईसीसी इवेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले तो होते हैं, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते हैं. ये सिलसिला महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी जारी रहा.