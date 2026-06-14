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पाकिस्तान से 'नो हैंडशेक' पर कायम भारत, महिला T20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से नहीं मिलाया हाथ

India vs Pakistan: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के छठे मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा है. बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जा रहे अहम मैच में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तानी कप्तान सना फातिमा से हाथ नहीं मिलाया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 14, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:14 PM IST
पाकिस्तान से 'नो हैंडशेक' पर कायम भारत, महिला T20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से नहीं मिलाया हाथ

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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