IND W vs AUS W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया करो या मरो की स्थिति में है. टीम इंडिया ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैच में जीत दर्ज की है. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबला भी जीतना होगा, लेकिन भारत के आंकड़े बेहद डरावने हैं. कप्तान कौर की कप्तानी वाली टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीग स्टेज की एक हार ने मुश्किल में डाल दिया है. भारतीय टीम अब करो या मरो के मुकाबले में 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगी.