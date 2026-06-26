IND W vs AUS W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया करो या मरो की स्थिति में है. टीम इंडिया ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैच में जीत दर्ज की है. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबला भी जीतना होगा, लेकिन भारत के आंकड़े बेहद डरावने हैं. कप्तान कौर की कप्तानी वाली टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीग स्टेज की एक हार ने मुश्किल में डाल दिया है. भारतीय टीम अब करो या मरो के मुकाबले में 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने उतरेगी.
आंकड़ों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भले ही भारी है, लेकिन टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर 2-1 से मात दी थी. भारतीय टीम ने एडिलेड और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था. इतना ही नहीं, 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान भी टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी. इससे निश्चित तौर पर कंगारू टीम क घमंड टूटा होगा.
टी20 आंकड़ों की बात करें तो भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच 38 टी20I मुकाबले खेले गए हैं. इसमें भारत को 2008 से अभी तक महज 9 जीत नसीब हुई हैं. वहीं, कंगारू टीम ने 27 मुकाबलों में बाजी मारी है. एक मुकाबला टाई रहा जबकि एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकला. अब 28 जून को सभी की नजरें इस मुकाबले पर होंगी.
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बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद कप्तान कौर कॉन्फिडेंट नजर आईं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को लेकर कहा, "हम जानते हैं कि इन दोनों टूर्नामेंट में हर मैच जीतना जरूरी होता है और कभी-कभी जब चीजें आपके मन-मुताबिक नहीं होतीं, तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है. मुझे लगता है कि वह मैच बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हम उसे जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से उससे बहुत आत्मविश्वास मिलेगा."