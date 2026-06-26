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IND W vs AUS W: DO or DIE मैच और डरावने आंकड़े... 2 दिन बाद कप्तान कौर की अग्निपरीक्षा, 18 साल में सिर्फ 9 जीत

IND W vs AUS W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया करो या मरो की स्थिति में है. टीम इंडिया ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैच में जीत दर्ज की है. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबला भी जीतना होगा, लेकिन भारत के आंकड़े बेहद डरावने हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:36 PM IST
IND W vs AUS W: DO or DIE मैच और डरावने आंकड़े... 2 दिन बाद कप्तान कौर की अग्निपरीक्षा, 18 साल में सिर्फ 9 जीत
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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