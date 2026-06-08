हरमनप्रीत कौर का 'धोनी वाला अवतार' देखा? रिटायरमेंट के सवाल पर दिया ऐसा जवाब, सबकी बोलती बंद; VIDEO वायरल

Women T20 World Cup 2026: पिछले साल 50-ओवर विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं. मेगा इवेंट का आयोजन 12 जून से इंग्लैंड में होगा. टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 14 जून को कट्टर विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी. ये हाई वोल्टेज मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा. महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले रविवार, 7 जून को सभी देशों की कप्तान का फोटोशूट हुआ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का एक जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसकी तुलना फैंस भारत के पूर्व महान पुरुष कप्तान एमएस धोनी से कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.