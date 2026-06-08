हरमनप्रीत कौर का 'धोनी वाला अवतार' देखा? रिटायरमेंट के सवाल पर दिया ऐसा जवाब, सबकी बोलती बंद; VIDEO वायरल

Women T20 World Cup 2026: पिछले साल 50-ओवर विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजर अब आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं. मेगा इवेंट का आयोजन 12 जून से इंग्लैंड में होगा. टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 14 जून को कट्टर विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी. ये हाई वोल्टेज मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा. महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले रविवार, 7 जून को सभी देशों की कप्तान का फोटोशूट हुआ. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का एक जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसकी तुलना फैंस भारत के पूर्व महान पुरुष कप्तान एमएस धोनी से कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.
हरमनप्रीत कौर फिलहाल 37 साल की हैं और उम्र के इस पड़ाव पर उनसे ये सवाल हर बार पूछा जाता है कि क्या आप रिटायर होने का प्लान बना रही है? हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो थोड़ी भड़क गईं. उन्होंने पत्रकार को ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद बाकी पत्रकार ठहाका लगाकर हंसने लगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हरमनप्रीत से उनके खेल के भविष्य और संन्यास के बारे में पूछा गया. भारतीय कप्तान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर सवाल को पत्रकार की तरह ही मोड़ दिया. हरमन ने पूछा- क्या आपको लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए? जब पत्रकार ने साफ किया कि वह केवल जांच कर रहे हैं, तो हरमनप्रीत ने शरारती अंदाज में पूछा, "तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं?" उनके इस जवाब पर वहां मौजूद लोग और भी हंस पड़े और इससे मीडिया सत्र के दौरान माहौल हल्का हो गया.
हरमनप्रीत कौर की इस जवाब की तुलना फैंस पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी से कर रहे हैं. दरअसल, माही से भी एक बार किसी विदेशी पत्रकार ने ऐसा ही सवाल पूछा था. तब धोनी ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि आपको लगता है कि मैं फिट नहीं हूं और संन्यास लेनी चाहिए? पत्रकार बोला नहीं तो माही ने कहा कि जवाब आपको मिल गया.
भारत 14 जून को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की आधिकारिक शुरुआत करेगा और फिर 17 जून को टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रही नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा. उनके ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भी शामिल हैं। केवल शीर्ष दो टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.