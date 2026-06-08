Add Zee Business As A Preferred Source
App

हरमनप्रीत कौर का 'धोनी वाला अवतार' देखा? रिटायरमेंट के सवाल पर दिया ऐसा जवाब, सबकी बोलती बंद; VIDEO वायरल

Women T20 World Cup 2026: हरमनप्रीत कौर फिलहाल 37 साल की हैं और उम्र के इस पड़ाव पर उनसे ये सवाल हर बार पूछा जाता है कि क्या आप रिटायर होने का प्लान बना रही है? टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो थोड़ी भड़क गईं. उन्होंने पत्रकार को ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद बाकी पत्रकार ठहाका लगाकर हंसने लगे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:13 PM IST
हरमनप्रीत कौर का 'धोनी वाला अवतार' देखा? रिटायरमेंट के सवाल पर दिया ऐसा जवाब, सबकी बोलती बंद; VIDEO वायरल
Image Credit: (Screengrab/X/BCCIWomen) हरमनप्रीत कौर का &#039;धोनी वाला अवतार&#039; देखा?

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरमनप्रीत का 'धोनी वाला अवतार' देखा? रिटायरमेंट के सवाल पर भड़कीं फिर बोलती बंद कर दी
ICC Women T20 World Cup5 min ago
2
Supreme Court11 min ago
3
Kurukshetra Rape Case15 min ago
4
US News18 min ago
5
vastu tips22 min ago