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लॉर्ड्स में हरमनप्रीत का तूफान! विराट, शास्त्री और धवन के सामने ठोकी रिकॉर्ड फिफ्टी, अनुष्का ने बजाई ताली

Women's T20 World Cup 2026: लॉर्ड्स में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के हाई-वोल्टेज मुकाबले में विराट कोहली और शिखर धवन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड अर्धशतक का आनंद लिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 28, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:04 PM IST
लॉर्ड्स में हरमनप्रीत का तूफान! विराट, शास्त्री और धवन के सामने ठोकी रिकॉर्ड फिफ्टी, अनुष्का ने बजाई ताली
Image Credit: विराट कोहली, रवि शास्त्री, अनुष्का शर्मा और शिखर धवन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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