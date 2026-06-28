लॉर्ड्स में हरमनप्रीत का तूफान! विराट, शास्त्री और धवन के सामने ठोकी रिकॉर्ड फिफ्टी, अनुष्का ने बजाई ताली

Women's T20 World Cup 2026: लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रविवार (28 जून) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप के 'करो या मरो' वाले ग्रुप ए मुकाबले में कई दिग्गज चेहरे स्टैंड्स में नजर आए. सुपरस्टार विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ और शिखर धवन अपनी पत्नी सोफी शाइन के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने पहुंचे थे. इनके साथ पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री भी 'क्रिकेट के मक्का' में मौजूद थे, इससे स्टेडियम का माहौल और भी जोश से भर गया. मैच के दौरान कैमरे बार-बार कोहली, धवन और शास्त्री की ओर मुड़ते रहे, जो भारत की सकारात्मक शुरुआत पर तालियां बजाते दिखे.
यह मुकाबला भारत के लिए सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी दिन दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया था. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही थी और अपने बेहतर नेट रन रेट की वजह से लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी. ऐसे में भारत को हर हाल में जीत की दरकार है.
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 9.1 ओवर में 66 रनों की साझेदारी कर भारत को एक शानदार मंच प्रदान किया. उनके आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कमान संभाली और महज 25 गेंदों में महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज भारतीय अर्धशतक जड़ दिया. हरमनप्रीत ने 27 गेंदों में 56 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर 170/6 बनाया.
लॉर्ड्स में इस 'सोल्ड-आउट' डबल-हेडर मुकाबले (दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया) के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, जो महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है. इस मैच ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 27,163 प्रशंसक स्टेडियम पहुंचे. भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारों की मौजूदगी ने इस अवसर को और भी खास बना दिया, जिससे यह टूर्नामेंट के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया.