94 साल में पहली बार भारतीय क्रिकेट इतिहास में बना ये अद्भुत रिकॉर्ड, गावस्कर-सचिन और विराट से भी आगे निकलीं हरमनप्रीत

भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच लंदन के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के दौरान लॉर्ड्स के फेमस मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है. भारतीय क्रिकेट के 94 साल के इतिहास में पहली बार किसी क्रिकेटर ने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है. यह रिकॉर्ड और किसी ने नहीं बल्कि महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बनाया है.
हरमनप्रीत कौर ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वह आज तक भारत का कोई भी क्रिकेटर (महिला या पुरुष) नहीं बना पाया है. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी यह अद्भुत रिकॉर्ड नहीं बना पाए जो हरमनप्रीत कौर से बना दिया है. लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक खास उपलब्धि हासिल की. वह ऐसी पहली भारतीय क्रिकेटर (पुरुष या महिला) बन गईं, जिन्होंने लॉर्ड्स के मशहूर मैदान पर तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में अर्धशतक लगाया है.
37 साल की हरमनप्रीत कौर ने शुक्रवार को भारत की पहली पारी में शानदार 58 रन बनाकर यह मुकाम हासिल किया और अपने शानदार इंटरनेशनल करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ी. हरमनप्रीत कौर इससे पहले 'होम ऑफ क्रिकेट' (लॉर्ड्स) में वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों में भी 50+ का स्कोर रन बना चुकी थीं. उनकी इस नई पारी ने यह रिकॉर्ड पूरा कर दिया, जिससे वह लॉर्ड्स में टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं.
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शुरुआती झटकों के बाद पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई. शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया के आउट होने के बाद भारत का स्कोर शुरुआती सात ओवरों में ही 2 विकेट पर 37 रन हो गया था. स्मृति मंधाना ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े. रोड्रिग्स ने 38 गेंदों में तेज 35 रन बनाए, जिसके बाद वह ईसी वोंग का शिकार बनीं.
इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना का साथ दिया और दोनों के बीच 89 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. कप्तान हरमनप्रीत कौर पूरी पारी के दौरान सहज दिखीं, उन्होंने कवर की तरफ आत्मविश्वास के साथ शॉट खेले और स्ट्राइक रोटेट करती रहीं, जबकि इंग्लैंड की टीम विकेट लेने की कोशिश में लगी रही. मंधाना शतक की ओर बढ़ती दिख रही थीं, लेकिन 83 रन पर ईसी वोंग की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गईं.
वहीं, हरमनप्रीत कौर की 58 रनों की अच्छी पारी टी-ब्रेक से ठीक पहले खत्म हुई, जब डेब्यू कर रहीं स्पिनर मैडी विलियर्स ने शानदार ऑफ-ब्रेक गेंद पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को बोल्ड कर दिया. टी-ब्रेक के समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 202 रन था, लेकिन टीम इस अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकी. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और सिर्फ 85 रन देकर बाकी सात विकेट झटक लिए.
दीप्ति शर्मा ने लोअर ऑर्डर में संघर्षपूर्ण 57 रन बनाकर टीम को संभाला और स्नेह राणा के साथ 45 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत अपनी पहली पारी में 285 रन बनाने में सफल रहा. जवाब में इंग्लैंड ने संभलकर शुरुआत की और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए थे. क्रांति गौड़ ने जल्द ही टैमी ब्यूमोंट को 2 रन पर आउट कर दिया, जबकि माया बाउचर 17 रन बनाकर हीथर नाइट के साथ नाबाद रहीं. दिन के अंत में मेजबान टीम भारत से 264 रन पीछे थी.