T20I में सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड.. नंबर-1 बनने के बाद हरमनप्रीत हुईं गदगद, कहा- मैंने नहीं सोचा था...

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शुक्रवार को  महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे सफल कप्तान बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग को पछाड़ा. उन्होंने बतौर कप्तान इस बड़ी उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया दी, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 05:54 PM IST
Harmanpreet Kaur

श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से जीत

हरमनप्रीत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पांच मैचों की सीरीज के तीसरे T20I में श्रीलंका पर भारत की आठ विकेट की शानदार जीत के बाद यह मुकाम हासिल किया. इस जीत के साथ, अब उनके नाम इस फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर 130 मैचों में 77 जीत हो गई हैं, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए लैनिंग के 100 मैचों में 76 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

क्या बोलीं हरमनप्रीत कौर?

हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था. एक कप्तान के तौर पर, आपका लक्ष्य हमेशा वर्ल्ड कप या सीरीज़ जीतना होता है, लेकिन सबसे सफल T20 कप्तान बनना - यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं इसका सारा श्रेय अपनी टीम को देना चाहूँगी. वे शानदार रहे हैं. यह उनकी वजह से ही है कि हम जीतते रहते हैं. यह हम सभी के लिए बस एक शुरुआत है.'

टी20 वर्ल्ड कप असली मिशन

हरमनप्रीत कौर ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कहा, 'मुझे पता है कि अगली बड़ी चीज़ आने वाली है (T20 वर्ल्ड कप), और उम्मीद है कि हम इसी जीत की लय को बनाए रखेंगे और टीम इंडिया के लिए जीतते रहेंगे.' हरमनप्रीत कौर ने BCCI द्वारा जारी एक वीडियो में कहा. यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान के लिए एक शानदार साल में एक और उपलब्धि है. इस साल की शुरुआत में, नवंबर में उन्होंने भारत को अपना पहला महिला ODI वर्ल्ड कप खिताब दिलाया, और नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन की यादगार जीत दिलाई. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी 3-0 से सीरीज पर अजेय बढ़त बना रखी है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

