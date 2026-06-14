T20 World Cup 2026: टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर आज पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई प्रोफाइल मैच में 1 रन बनाते ही इतिहास रच देंगी. बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप-A मैच भारतीय समयानुसार आज शाम 7:00 बजे से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. T20I में आमने-सामने के मुकाबलों में भारत का रिकॉर्ड 13-3 का है और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत 6-2 से आगे है.
टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास आज इतिहास रचने का मौका होगा. अगर मोगा की यह दाएं हाथ की बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम एक रन भी बना लेती हैं, तो वह मिताली राज के 726 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी और महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जाएंगी. फिलहाल, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 726-726 रन बनाए हैं.
महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के बाद स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स का नंबर आता है. स्मृति मंधाना, जो महिला T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, उन्होंने महिला T20 वर्ल्ड कप के 25 मैचों में 524 रन बनाए हैं, जबकि जेमिमा रोड्रिगेज ने 19 मैचों में 407 रन बनाए हैं.
महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का ओवरऑल रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सूजी बेट्स के नाम है. इस अनुभवी क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 42 मैचों में 1,216 रन बनाए हैं. हरमनप्रीत कौर रविवार को महिला T20 वर्ल्ड कप के सभी 10 एडिशन में खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनने जा रही हैं. हरमनप्रीत कौर ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 15 T20I मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने कुल 194 रन बनाए हैं. महिला T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत कौर से ज्यादा रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय बल्लेबाज मिताली राज और स्मृति मंधाना हैं.
1. मिताली राज - 726 रन
2. हरमनप्रीत कौर - 726 रन
3. स्मृति मंधाना - 524 रन
4. जेमिमा रोड्रिग्स - 407 रन
5. पूनम राउत - 375 रन