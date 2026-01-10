Advertisement
trendingNow13069269
Hindi Newsक्रिकेटMI vs RCB: हरमनप्रीत कौर आगबबूला.. इस गेंदबाज पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा- एक भी अच्छी गेंद नहीं..

MI vs RCB: हरमनप्रीत कौर आगबबूला.. इस गेंदबाज पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा- एक भी अच्छी गेंद नहीं..

MI vs RCB: WPL 2026 के पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में आखिरी गेंद पर मुंबई को हार मिली. जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर नाखुश दिखीं, उन्होंने टीम की एक पेसर को हार का गुनहगार बता दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet kar
Harmanpreet kar

MI vs RCB: WPL 2026 के पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में आखिरी गेंद पर मुंबई को हार मिली. जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर नाखुश दिखीं, उन्होंने टीम की एक पेसर को हार का गुनहगार बता दिया. दरअसल, आखिरी ओवर में आरसीबी की टीम को 18 रन की दरकार थी जो आरसीबी की ऑलराउंडर डी क्लर्क ने चौके-छक्के जमाकर बनाए. आखिरी गेंद पर जब जीत 2 रन दूर थी तो डी क्लर्क ने चौका जमाकर मुंबई की उम्मीद तोड़ दी. 

डी क्लर्क पूरी MI टीम पर भारी

आरसीबी की डी क्लर्क पूरी मुंबई की टीम पर भारी नजर आईं. उन्होंने पहले जोरदार गेंदबाजी से मुंबई को महज 154 के स्कोर पर रोक दिया. डी क्लर्क ने 4 विकेट झटके, इसके बाद बल्लेबाजी में भी मुंबई के सामने रोड़ा बन गईं. आरसीबी ने 100 से पहले ही 5 बल्लेबाज खो दिए थे, जिसके बाद मुंबई को जीत की उम्मीद थी. लेकिन डी क्लर्क ने 44 गेंद में 63 रन की पारी खेलकर उम्मीदों को तार-तार कर दिया. आखिरी ओवर में उन्होंने नेट सीवर ब्रंट के ओवर में 18 रन ठोके, जिनपर कप्तान कौर ने हार का ठीकरा फोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोलीं हरमनप्रीत कौर?

हरमनप्रीत कौर ने हार के बाद कहा, 'हम जानते हैं कि उसके (डी क्लर्क) पास आखिरी ओवर में जितने भी रन चाहिए, उतने बनाने की क्षमता है. लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमने आखिरी ओवर में एक भी अच्छी गेंद नहीं फेंकी, जिसकी जरूरत थी. कभी-कभी ऐसा होता है. हमने उसे दो-तीन मौके दिए और जब आप किसी बल्लेबाज को मौके देते रहते हैं, तो वे हमेशा और भी मजबूत मानसिकता के साथ वापस आते हैं. हम यह नहीं कह सकते कि आखिरी ओवर हमारे पक्ष में नहीं गया. हमें कुछ मौके मिले, लेकिन हमने उन्हें गंवा दिया.

ये भी पढ़ें.. नया कप्तान, नया ओपनिंग पेयर.. यूपी वॉरियर्स करेगी नई शुरूआत, स्क्वॉड में कितना है दम

लास्ट ओवर में मिल सकती थी जीत

कप्तान कौर ने बताया कि कैसे जीत मिल सकती थी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आखिरी ओवर में एक अच्छी गेंद बस इतना ही चाहिए था. नहीं तो, मुझे लगता है कि हम गेम में थे. हमने यह मैच जीतने के लिए वह सब कुछ किया जो जरूरी था, सिवाय उस आखिरी ओवर के. अगर हम एक अच्छी गेंद फेंक पाते, तो हम मैच जीत सकते थे. खैर, WPL में हमें हमेशा ऐसे मैच मिलते हैं. और हम जानते हैं कि अगर हम इस गेम के बारे में सोचते रहेंगे, तो यह कल हमारे काम नहीं आएगा. इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस मैच से सीखने और अगले मैच में बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस बारे में सोचने की जरूरत है. हां, पहली पारी में, मुझे लगता है कि हमें पावरप्ले में अच्छी शुरुआत नहीं मिली. उम्मीद है, अगले मैच में, हम साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि हम इसे कैसे करना चाहते हैं। शुरुआत में, इस पिच पर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं था. बाद में, यह बेहतर होता गया. अब हम पिच को जानते हैं, हम जानते हैं कि हालात कैसे होंगे और उम्मीद है कि अगले मैच में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद