Advertisement
trendingNow12976595
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs BAN W मैच रद्द.. अब हरमनप्रीत के अंदर धधक रही बदले की आग, सेमीफाइनल से पहले कही ये बात

 IND W vs BAN W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. नो रिजल्ट के इस मैच में टीम इंडिया कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन बिना रिजल्ट का ये मैच हरमनप्रीत कौर को एक भारी टेंशन दे गया है. उन्होंने मैच के बाद सेमीफाइनल पर खुलकर बात की. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

IND W vs BAN W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का आखिरी लीग स्टेज मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. नो रिजल्ट के इस मैच में टीम इंडिया कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन बिना रिजल्ट का ये मैच हरमनप्रीत कौर को एक भारी टेंशन दे गया है. उन्होंने मैच के बाद सेमीफाइनल पर खुलकर बात की. सेमीफाइनल मैच में 30 अक्टूबर को टीम इंडिया की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी जो इस टूर्नामेंट में अजेय साबित हुआ है. 

प्रतिका रावल हुईं चोटिल

अगले मैच में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लीग स्टेज की हार का बदला लेने का गोल्डन चांस होगा. लेकिन पिछले ही मैं में शानदार शतकीय पारी खेलने वाली प्रतिका रावल की इंजरी ने हरमनप्रीत कौर की टेंशन बढ़ा दी है. हालांकि कप्तान कौर ने उनके ठीक होने की उम्मीद जताई है. उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल के लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है क्योंकि यह भारत के लिए काफी अहम होने जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोलीं हरमनप्रीत कौर? 

कौर ने मैच के बाद कहा, 'आज, मुझे लगता है कि हमने जिस तरह से बॉलिंग की, वह काफी बैलेंस्ड थी और उसमें बहुत क्लैरिटी थी. यह कुछ ऐसा है जो हम इस गेम से जरूर सीखेंगे. प्रतिका पर मेडिकल टीम अपडेट देगी और वे उसकी चोट का ख्याल रख रहे हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी. सेमीफाइनल हमारे लिए बहुत जरूरी गेम है. मुझे पर्सनली लगता है कि हमने लीग मैचों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है.'

ये भी पढे़ं.. कंगाली में आटा गीला.. IND W vs BAN W मैच का मजा किरकिरा, नो रिजल्ट में खिलाड़ी चोटिल

पूरी टीम का योगदान- हरमनप्रीत कौर

उन्होंने आगे कहा, 'अब अगला गेम बहुत अहम है. जब भी टीम को ज़रूरत पड़ी, सबने अपना योगदान दिया है. यही हम आगे भी जारी रखेंगे. हमने हमेशा खेलते समय एन्जॉय करने के बारे में बात की है और मुझे लगता है कि यही हमारे लिए सबसे जरूरी है मैदान पर जाकर सेमीफाइनल का मजा लेना. आज राधा ने जिस तरह से बॉलिंग की, उससे हमें अगले गेम के लिए एक और ऑप्शन मिल गया है. अमनजोत टीम में वापस आई और उसने भी अपना काम किया. मुझे लगता है कि हमने जो भी प्लान किया था, उसे हासिल करने की कोशिश की. उम्मीद है कि प्रतिका भी भी ठीक हो जाएगी.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?