'हमें दबाव से निकलना आता है'...T20 WC 2026 से पहले दहाड़ीं कौर, इंग्लैंड की धरती से दुश्मनों को ललकारा

Women's T20 World Cup 2026: 12 जून से महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है. इंग्लैंड की सरजमीं पर होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया तैयार है. वर्ल्ड कप का बिगुल बजने से ठीक पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने विपक्षी टीमों के मन में खौफ पैदा करने वाला एक बड़ा बयान दिया है. कौर ने साफ कर दिया कि उनकी टीम बड़े टूर्नामेंट्स में दबाव के पलों से निपटना अच्छी तरह जानती है. वनडे वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक खिताबी जीत से मिले प्रचंड आत्मविश्वास के दम पर हरमनप्रीत कौर ने विरोधियों को दोटूक चेतावनी दे दी है कि दबाव में बिखरना नहीं, बल्कि पलटवार करना अब इस नई भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है.

भारत को पहला वनडे विश्व कप जिताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक के इतिहास के सभी महिला टी20 वर्ल्ड कप संस्करणों में हिस्सा लिया है. अपने इस 10वें टी20 वर्ल्ड कप अभियान को लेकर उनका मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप की उस ऐतिहासिक जीत से टीम को जो आत्मविश्वास मिला है, वह इस टूर्नामेंट में उनके बेहद काम आएगा.

हरमनप्रीत ने दुश्मनों को ललकारा

हरमनप्रीत ने कहा, 'मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला है और मुझे उम्मीद है कि वह आत्मविश्वास इस टी20 वर्ल्ड कप में भी बना रहेगा. जब आप जीतते हैं, तो आपको पता होता है कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपने कौन सी चीजें बहुत अच्छी की थीं. हम जानते हैं कि दबाव में कैसा प्रदर्शन करना है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें हमें इस टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आत्मविश्वास देंगी.'

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टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले भारतीय टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल (T20I) सीरीज खेल रही है, ताकि वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो सके. आज 28 मई को इस द्विपक्षीय सीरीज का आगाज होने जा रहा है. कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए इंग्लैंड का मैदान बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने साल 2009 के महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान इसी इंग्लैंड की धरती पर अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

28 मई को रात 11 बजे चेम्सफोर्ड में पहले टी20 मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए हरमनप्रीत ने कहा कि अगर वह इस वर्ल्ड कप को जीत लेती हैं, तो यह उनके लिए एक परीकथा (Fairytale) जैसा अंत होगा. उन्होंने कहा, 'किसी भी क्रिकेटर के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा होगा, जिसने इंग्लैंड में अपना डेब्यू किया हो और फिर इंग्लैंड में ही वर्ल्ड कप जीते. मुझे लगता है कि मैं अपने लिए और भगवान से इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती.'

हरमनप्रीत कौर ने कंसिस्टेंसी पर जोर देते हुए कहा, 'अब बात सिर्फ खुद को पॉजिटिव फ्रेम में रखने और बार-बार सही चीजें करने की है, क्योंकि निरंतरता (Consistency) ही आपको हमेशा परिणाम देती है. अब केवल मैदान पर जाकर खुद को एक्सप्रेस करने और हर एक पल का आनंद लेने की बात है.'

ग्रुप-1 में है भारत; 14 जून को पाकिस्तान से महामुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के for भारतीय टीम को ग्रुप-1 में रखा गया है, जहां उनके साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स जैसी टीमें मौजूद हैं.

14 जून को पाकिस्तान से पहला मैच खेलेगी टीम इंडिया

वर्ल्ड कप के मुख्य मैचों से पहले भारतीय टीम 8 और 10 जून को क्रमशः वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ दो वॉर्म-अप (अभ्यास) मैच भी खेलेगी. इसके बाद भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 14 जून को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन के मैदान पर करेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल

14 जून: बनाम पाकिस्तान (एजबेस्टन)

17 जून: बनाम नीदरलैंड्स (लीड्स)

21 जून: बनाम साउथ अफ्रीका (मैनचेस्टर)

25 जून: बनाम बांग्लादेश (मैनचेस्टर)

28 जून: बनाम ऑस्ट्रेलिया (लॉर्ड्स)

टी20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय स्क्वॉड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

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