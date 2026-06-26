IND W vs AUS W: बांग्लादेश के खिलाफ महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है. लेकिन असली अग्निपरीक्षा 28 जून को होगी, जब सामने खूंखार ऑस्ट्रेलिया होगी. करो या मरो के इस मुकाबले से पहले भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कंगारू टीम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद अगले मुकाबले पर खुलकर बात की और वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद दिला दी.