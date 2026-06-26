IND W vs AUS W: बांग्लादेश के खिलाफ महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है. लेकिन असली अग्निपरीक्षा 28 जून को होगी, जब सामने खूंखार ऑस्ट्रेलिया होगी. करो या मरो के इस मुकाबले से पहले भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कंगारू टीम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद अगले मुकाबले पर खुलकर बात की और वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद दिला दी.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कप्तान कौर एंड कंपनी ने शानदार शुरुआत की. शुरुआती दो मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद प्वाइंट्स टेबल में गणित गड़बड़ा गया. अब अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम हारती है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी. बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है.
बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद कप्तान कौर ने कहा, 'हम जानते हैं कि इन दोनों टूर्नामेंट में हर मैच जीतना ज़रूरी होता है और कभी-कभी जब चीजें आपके मन-मुताबिक नहीं होतीं, तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ता है. मुझे लगता है कि वह मैच बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हम उसे जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से उससे बहुत आत्मविश्वास मिलेगा.
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भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड-टू -हेड टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 38 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है. कंगारू टीम ने 27 बार भारत के खिलाफ जीत दर्ज की है जबकि टीम इंडिया को महज 9 जीत नसीब हुई. इस दौरान 1 मुकाबला टाई रहा जबकि एक मुकाबले का नतीजा नहीं आया. अब देखना होगा कि 28 जून को कौन सी टीम बाजी मारती है.