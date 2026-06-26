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मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक... कप्तान कौर का कंगारुओं को खुला अलर्ट, कहा- उस जीत के बाद..

IND W vs AUS W: बांग्लादेश के खिलाफ महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के बाद सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है. लेकिन असली अग्निपरीक्षा 28 जून को होगी, जब सामने खूंखार ऑस्ट्रेलिया होगी. करो या मरो के इस मुकाबले से पहले भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कंगारू टीम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:30 PM IST
मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के जले पर नमक... कप्तान कौर का कंगारुओं को खुला अलर्ट, कहा- उस जीत के बाद..
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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