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पहले 7-2 से धुलाई... फिर कप्तान कौर ने पाकिस्तान के जख्मों पर ठोकी कील, यूं पढ़ाया फील्डिंग का पाठ

IND-W vs PAK-W: पाकिस्तान की खराब फील्डिंग हमेशा सुर्खियों में रहती है, मेंस हों या फिर विमेंस, हर बार खराब फील्डिंग की झलक देखने को मिल ही जाती है. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ हार में मुद्दा यही रहा. मैच के बाद भारत की कप्तान कौर ने भी पाकिस्तान क जख्मों पर कील ठोक दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:15 AM IST
पहले 7-2 से धुलाई... फिर कप्तान कौर ने पाकिस्तान के जख्मों पर ठोकी कील, यूं पढ़ाया फील्डिंग का पाठ
Image Credit: IND-W vs PAK-W (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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