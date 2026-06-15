पाकिस्तान की तरफ से स्मृति मंधाना के दो आसान कैच छूटे. एक बार 8वें ओवर में जब वह 27 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहीं थीं. स्मृति के पास हाथ खोलने की जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और मिड-ऑफ की तरफ चली गई. आलिया कुछ कदम पीछे हटीं, घूमीं, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाईं. दूसरा कैच 13वें ओवर में सायरा जबीन ने उनका कैच छोड़ा. मंधाना की पारी की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 170 रन टांग दिए थे. हालांकि, भारत की तरफ से भी मुनीबा अली (41) के दो कैच छूटे, लेकिन वह ज्यादा मंहगे साबित नहीं हुए.