IND-W vs PAK-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया. भारत ने एकतरफा अंदाज में 64 रन से जीत दर्ज की और महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत-पाक के अंतर को 7-2 कर दिया. इस जीत के बाद कप्तान कौर ने पाकिस्तान के जख्मों पर कील भी ठोकी. उन्होंने फील्डिंग का ऐसा पाठ पढ़ाया कि जिसे पाकिस्तान की कप्तान सुनें तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा.
पाकिस्तान की खराब फील्डिंग हमेशा सुर्खियों में रहती है, मेंस हों या फिर विमेंस, हर बार खराब फील्डिंग की झलक देखने को मिल ही जाती है. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ हार में मुद्दा यही रहा. टीम इंडिया की धाकड़ बल्लेबाज स्मृति मंधाना का बल्ला इस मैच में चला. उन्होंने 44 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 9 चौके देखने को मिले. लेकिन उनका स्कोर कम हो सकता था क्योंकि मंधाना को पाकिस्तान ने दो जीवनदान दिए.
पाकिस्तान की तरफ से स्मृति मंधाना के दो आसान कैच छूटे. एक बार 8वें ओवर में जब वह 27 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहीं थीं. स्मृति के पास हाथ खोलने की जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने हवा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और मिड-ऑफ की तरफ चली गई. आलिया कुछ कदम पीछे हटीं, घूमीं, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाईं. दूसरा कैच 13वें ओवर में सायरा जबीन ने उनका कैच छोड़ा. मंधाना की पारी की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 170 रन टांग दिए थे. हालांकि, भारत की तरफ से भी मुनीबा अली (41) के दो कैच छूटे, लेकिन वह ज्यादा मंहगे साबित नहीं हुए.
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जीत के बाद कप्तान कौर ने फील्डिंग पर बात करते हुए कहा, 'क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जिसमें अगर आप हर गेंद पर ध्यान दें और सारे कैच पकड़ें तो आप हमेशा मैच जीतते हैं और मुझे लगता है कि फील्डिंग के दौरान ऐसा ही हुआ. हम हर गेंद पर अपना पूरा जोर लगाना चाहते थे और जिस तरह से हमने फील्डिंग की और कुल मिलाकर जैसा गेम रहा, उससे मैं बहुत खुश हूं.'