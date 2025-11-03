Advertisement
स्मृति और हरमनप्रीत की फोटो ने दिलाई Ro-ko की याद, तिरंगे में लिपटे हुए इस तस्वीर पर फिदा हुए करोड़ों फैंस

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को टीम इंडिया ने अपनी झोली में डालकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने 52 सालों बाद महिला विश्व कप अपने नाम कर लिया है. खास बात ये है कि साल 2024 में भारत के टी20 विश्व कप जीती थी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक आईकॉनिक फोटो सामने आई थी. एक बार फिर कुछ उस ही तरह की फोटो सामने आई है, जो कि सदियों तक क्रिकेट फैंस अपने दिलों से नहीं निकाल पाएंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:10 PM IST
रोहित-विराट(Ro-ko)

साल 2024 का टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने 17 सालों बाद फतह किया था. साल 2007 के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया था.  मुकाबला जीतने के बाद रोहित और विराट की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में धूम मचा दी. यही नहीं अगले ही दोनों दिग्गजों की वो ऐतिहासिक फोटो इस कदर वायरल हुई की. वह सभी के सोशल मीडिया हैंडल पर छाई हुई थी. आज भी दोनों की उस फोटो को लोग खूब पसंद करते हैं. 

हरमनप्रीत और मंधाना

भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पूरे देश को गौरवान्वित कराया है. भारत ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी सभी विभाग में अपना जौहर दिखाया और दमदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट अपने नाम किया. 52 सालों के महिला क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब टीम इंडिया ने विश्व कप जीता है. मैच जीतने के बाद स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की विराट और रोहित जैसी ही आईकॉनिक फोटो सामने आई. अब यह फोटो भी जमकर वायरल होना शुरू हो चुकी है. मंधाना टीम इंडिया की स्टार खिलाड़ी हैं वहीं हरमनप्रीत ने भी भारतीय टीम को काफी कुछ दिया. हरमनप्रीत अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. ऐसे में उनकी स्मृति के साथ की यह तस्वीर को हमेशा के लिए यादगार बन गई.

मैच विनर शेफाली
शेफाली वर्मा ने भारतीय टीम की तरफ से 87 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके साथ ही उन्होंने 7 ओवर की गेंदबाजी की और 36 रन देकर 2 विकेट झटके. उन्होंने सुने लुस और मरिजनने कप्प के बेहद महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. उनकी वर्ल्ड कप फाइनल मैच में उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. भारत की वर्ल्ड कप जीत के साथ उनका भी नाम पूरे क्रिकेट जगत में छा गया है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet KaurSmriti MandhanaVirat KohliRohit Sharma

