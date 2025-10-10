Advertisement
trendingNow12955161
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs SA W: 'अच्छी बल्लेबाजी नहीं की..' हार के बाद हरमनप्रीत ने किसे बताया गुनहगार? फ्लॉप स्मृति मंधाना की तरफ इशारा

IND W vs SA W: भारतीय महिला टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2025 के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका का बोलबाला देखने को मिला. टीम इंडिया की वही वीकनेस देखने को मिली जो पिछले दो मैच में दिखी थी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet kaur
Harmanpreet kaur

IND W vs SA W: भारतीय महिला टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2025 के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका का बोलबाला देखने को मिला. टीम इंडिया की वही वीकनेस देखने को मिली जो पिछले दो मैच में दिखी थी. अफ्रीका के खिलाफ मैच में उतरने से पहले ही टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर पर सभी की नजरें थीं, जहां से अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी फ्लॉप नजर आईं. हरमनप्रीत ने भी मैच हारने के बाद टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को टारगेट किया है. 

मंधाना का फ्लॉप शो जारी

स्मृति मंधाना वर्ल्ड कप 2025 से पहले शानदार फॉर्म में नजर आ रही थीं. उन्होंने महिला वर्ल्ड क्रिकेट में 4 महीने पहले ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. लेकिन वर्ल्ड कप में उनका जादू पूरी तरह से फेल नजर आया. उन्होंने पहले मैच में 8 रन की पारी खेली थी, इसके बाद 23 और इस मैच में भी 23 रन बनाकर आउट हो गईं. हालांकि, पिछले दो मैच में फ्लॉप रहीं प्रतिका रावल ने 37 रन की पारी खेलकर भारत को अच्छी शुरुआत दी थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली हरमनप्रीत कौर? 

हरमनप्रीत कौर ने मैच हारने के बाद कहा, 'यह एक कड़ा मुकाबला रहा. दोनों टीमों ने वाकई अच्छा खेला. हालांकि बल्लेबाजी करते हुए हम लड़खड़ा गए. फिर भी हम 250 का स्कोर बनाने में कामयाब रहे. अंत में, क्लो और डी क्लार्क ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने दिखाया कि पिच बहुत अच्छी थी और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे वे जीत की हकदार थीं. 

ये भी पढे़ं.. 7 नंबर की जर्सी वाली कार और प्राइवेट जेट.. तमिलनाडु में धोनी की ग्रैंड एंट्री, बैटिंग की भी दिख गई झलक

ऋचा घोष के पढ़े कसीदे

भारतीय टीम की संकटमोचक ऋचा घोष रहीं जिन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 94 रन की दमदार पारी खेली. हरमनप्रीत उनकी बैटिंग को लेकर कहा, 'जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रही थीं वह हमें बहुत पसंद आया. उन्होंने बड़े शॉट खेले और हमें उस स्कोर तक पहुँचाया. शीर्ष क्रम में होने के नाते हमने जिम्मेदारी नहीं ली और अच्छी बल्लेबाजी नहीं की. यह एक लंबा टूर्नामेंट है, आज का मैच हमारे लिए कड़ा था हमारे लिए बहुत सारी सकारात्मकताएँ और सीख हैं. कड़ी मेहनत करते रहो और बेहतर होते रहो.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग