IND W vs SA W: 'अच्छी बल्लेबाजी नहीं की..' हार के बाद हरमनप्रीत ने किसे बताया गुनहगार? फ्लॉप स्मृति मंधाना की तरफ इशारा

IND W vs SA W: भारतीय महिला टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2025 के तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका का बोलबाला देखने को मिला. टीम इंडिया की वही वीकनेस देखने को मिली जो पिछले दो मैच में दिखी थी. अफ्रीका के खिलाफ मैच में उतरने से पहले ही टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर पर सभी की नजरें थीं, जहां से अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी फ्लॉप नजर आईं. हरमनप्रीत ने भी मैच हारने के बाद टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को टारगेट किया है.

मंधाना का फ्लॉप शो जारी

स्मृति मंधाना वर्ल्ड कप 2025 से पहले शानदार फॉर्म में नजर आ रही थीं. उन्होंने महिला वर्ल्ड क्रिकेट में 4 महीने पहले ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. लेकिन वर्ल्ड कप में उनका जादू पूरी तरह से फेल नजर आया. उन्होंने पहले मैच में 8 रन की पारी खेली थी, इसके बाद 23 और इस मैच में भी 23 रन बनाकर आउट हो गईं. हालांकि, पिछले दो मैच में फ्लॉप रहीं प्रतिका रावल ने 37 रन की पारी खेलकर भारत को अच्छी शुरुआत दी थी.

क्या बोली हरमनप्रीत कौर?

हरमनप्रीत कौर ने मैच हारने के बाद कहा, 'यह एक कड़ा मुकाबला रहा. दोनों टीमों ने वाकई अच्छा खेला. हालांकि बल्लेबाजी करते हुए हम लड़खड़ा गए. फिर भी हम 250 का स्कोर बनाने में कामयाब रहे. अंत में, क्लो और डी क्लार्क ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने दिखाया कि पिच बहुत अच्छी थी और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे वे जीत की हकदार थीं.

ऋचा घोष के पढ़े कसीदे

भारतीय टीम की संकटमोचक ऋचा घोष रहीं जिन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 94 रन की दमदार पारी खेली. हरमनप्रीत उनकी बैटिंग को लेकर कहा, 'जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रही थीं वह हमें बहुत पसंद आया. उन्होंने बड़े शॉट खेले और हमें उस स्कोर तक पहुँचाया. शीर्ष क्रम में होने के नाते हमने जिम्मेदारी नहीं ली और अच्छी बल्लेबाजी नहीं की. यह एक लंबा टूर्नामेंट है, आज का मैच हमारे लिए कड़ा था हमारे लिए बहुत सारी सकारात्मकताएँ और सीख हैं. कड़ी मेहनत करते रहो और बेहतर होते रहो.'