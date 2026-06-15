IND-W vs PAK-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का शोर चरम पर था. भारत ने 64 रन से मुकाबले में जीत दर्ज की. लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे एक वायरल वीडियो के हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच झड़प देखने को मिलती है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. लेकिन अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं.