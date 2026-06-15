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भारत-पाक मैच में हुई मारपीट? सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला ये वीडियो, क्या है सच?

IND-W vs PAK-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का शोर चरम पर था. भारत ने 64 रन से मुकाबले में जीत दर्ज की. लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे एक वायरल वीडियो के हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच झड़प देखने को मिलती है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:48 AM IST
भारत-पाक मैच में हुई मारपीट? सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला ये वीडियो, क्या है सच?
Image Credit: Videograb

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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