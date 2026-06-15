IND-W vs PAK-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का शोर चरम पर था. भारत ने 64 रन से मुकाबले में जीत दर्ज की. लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे एक वायरल वीडियो के हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच झड़प देखने को मिलती है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. लेकिन अब इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं.
इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सोशल मीडिया पर जमकर हावी हो रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बाद ये वीडियो वायरल हुआ तो सभी हैरान रह गए. वीडियो में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पिच के बीच में एक भारतीय बल्लेबाज पर हमला करती हुई दिखी, जिसके बाद अंपायर और दूसरे खिलाड़ियों को बीच-बचाव करके उन्हें अलग करना पड़ा.
सोशल मीडिया पर फैंस कन्फ्यूज हैं कि क्या मैच के बीच ऐसा कुछ हुआ था तो हम आपको बता दें ये पूरी तरह से फेक वीडियो है. AI द्वारा धक्का-मुक्की का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है. मैच की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. हालांकि, मुकाबला शांति से निपटा कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं देखने को मिली.
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मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बोर्ड पर लगाए थे. मंधाना ने 68 रन की शानदार पारी खेली. गेंदबाजी में भी टीम इंडिया हावी नजर आई और दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान को नेस्तानाबूत कर दिया. उन्होंने चार ओवर में 5/10 के आंकड़े हासिल किए. पूरी पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही ढेर हो गई.