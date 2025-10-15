बैक-टू-बैक 2 हार से बंटाधार... अब ICC ने ठोक दिया जुर्माना, हरमनप्रीत एंड कंपनी को टेंशन का डबल डोज

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 में लगातार दो जीत के साथ आगाज करने वाली टीम इंडिया का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. भारतीय टीम को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा. पहले साउथ अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटाई. अब आईसीसी ने टीम इंडिया के जख्मों पर कील ठोक दी है. 13 अक्टूबर को भारत को ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 3 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मैच में हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम से ऐसी गलती हुई कि उनपर जुर्माना लगा दिया गया है.

क्यों लगा टीम पर जुर्माना?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के चलते सजा दी है. हरमनप्रीत कौर ने अपनी गलती मानी और सजा स्वीकार कर ली. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन कंगारू टीम ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने 6 गेंद रहते पहाड़नुमा लक्ष्य को हासिल कर लिया.

एलिसा हीली की धमाकेदार पारी

भारत की तरफ से स्मृति मंधाना और प्रतीक्षा रावल ने अर्धशतक ठोके. लेकिन ये पारियां एलिसा हीली की बल्लेबाजी के सामने फीकी नजर आईं. एलिसा हीली ने 142 रन की शानदार पारी खेली. इसके अलावा फोएबे लिचफील्ड, एलीसे पेरी और एश्ले गार्डर ने भी अच्छा स्कोर किया. ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर बाकी रहते जीत हासिल की. यह भारत की लगातार दूसरी हार थी.

कैसा है पाइंट्स टेबल का हाल

पाइंट्स टेबल में टीम इंडिया चौथे स्थान पर है. वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो कंगारू टीम विजयरथ पर सवार होकर चल रही है. अब टीम का अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ है और यहां भी कंगारू टीम का पलड़ा भारी है. भारत की बात करें तो टीम इंडिया इस पाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर काबिज है. भारत के सामने अगला चैलेंज इंग्लैंड है. संडे 19 अक्टूबर को भारत हार की बेड़ियां तोड़ने के प्रयास में होगी.