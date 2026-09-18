कौर एंड कंपनी ने जापान को रौंदा, अब एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में किससे होगी टक्कर? देखें शेड्यूल

शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए. श्रेयंका पाटिल और दीप्ति शर्मा को 1-1 विकेट मिला. 58 रन का स्कोर भारतीय टीम ने मात्र 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाकर हासिल कर लिया. ओपनर शेफाली वर्मा मात्र 15 गेंदों पर 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर रहीं. उनके साथ ऋचा घोष 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर नाबाद रहीं. जी कामालिनी शून्य और भारती फूलमाली 6 रन बनाकर आउट हुईं. भारत ने 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता.