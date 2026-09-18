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कौर एंड कंपनी ने जापान को रौंदा, अब एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में किससे होगी टक्कर? देखें शेड्यूल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के लिए खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान को 8 विकेट से रौंदा. अब टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया किससे औरकब भिड़ेगी आइए जानते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 18, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:42 PM IST
कौर एंड कंपनी ने जापान को रौंदा, अब एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में किससे होगी टक्कर? देखें शेड्यूल

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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