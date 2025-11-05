हाई सिक्योरिटी में PM मोदी से मिलने पहुंची वर्ल्ड चैंपियंस, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, प्रधानमंत्री देंगे बधाई

Women's Indian Team: 2 नवंबर को महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद 4 तारीख को महिला वर्ल्ड चैंपियंस दिल्ली पहुंचे. 5 नवंबर को शेड्यूल के अनुसार हरमनप्रीत एंड कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंच गई है. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारतीय महिला टीम का स्वागत हुआ. इस दौरान भारतीय टीम के लिए कड़ी सुरक्षा देखने को मिली. इससे पहले दिल्ली में भी टीम इंडिया का स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ था.

होटल में हुई केक कटिंग

दिल्ली के ताज पैलेस होटल में टीम इंडिया की केक कटिंग देखने को मिली थी. भारतीय टीम का यहां भी स्वागत जोरदार अंदाज में देखने को मिला. अब वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गई है. कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में खिलाड़ियों का तालियों से स्वागत किया गया.

जमा हुई भीड़

भारतीय महिला टीम मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए, चैंपियन खिलाड़ी खास सम्मान समारोह के लिए अंदर गईं. इस ऐतिहासिक मौके को देखने के लिए मीडिया और दर्शक जमा हैं, इसलिए इलाके में कड़ी सुरक्षा देखने को मिली. जल्द ही PM मोदी जल्द ही वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया से मिलेंगे और पूरी टीम को बधाई देंगे. भारतीय मेंस टीम को भी पीएम मोदी ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद स्पेशल बधाई दी थी.

मुलाकात के बाद घर लौटेंगे प्लेयर्स

दिल्ली में जीत का जश्न अभी भी देखने को मिल रहा है. भारतीय टीम की ज्यादातर खिलाड़ी कल PM मोदी से मिलने के बाद जल्द ही अपने-अपने होमटाउन लौट जाएंगे. वहीं, टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा नागालैंड में होने वाले इंटर-ज़ोनल T20 मीट में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करने के लिए यहीं रहेंगी. नवी मुंबई में 2 नवंबर को भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर खिताबी जीत दर्ज की थी.