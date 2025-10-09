IND W vs SA W: जिसका डर था वही हुआ... थमा भारत का विजयरथ, 2 बल्लेबाजों ने लिखी जीत की इबारत

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया का विजयरथ थम चुका है. लगातार दो जीत के बाद जिसका डर था वही हो गया है. श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को टक्कर देने उतरी भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है.
IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया का विजयरथ थम चुका है. लगातार दो जीत के बाद जिसका डर था वही हो गया है. श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को टक्कर देने उतरी भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका ने मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम किया. अफ्रीकी टीम ने वर्ल्ड कप में दूसरी जीत दर्ज की है.
अफ्रीका ने जीता था टॉस
साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. टीम इंडिया की शुरुआत शानदार थी, लेकिन मंधाना 23 रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 37 रन की पारी खेली. इन दोनों के विकेट के बाद जेमिमा, हरमनप्रीत, दीप्ति शर्मा और हरलीन देओल ने अपना विकेट सस्ते में गंवा दिया. जिसके चलते टीम इंडिया ने महज 102 के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था.
ऋचा घोष ने मैच में डाली जान
मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा था, लेकिन 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी ऋचा घोष ने साउथ अफ्रीका की टीम को पापड़ बिलवाए. उन्होंने स्नेह राणा के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की. राणा ने 33 रन की आतिशी पारी खेली जबकि ऋचा घोष ने 94 रन ठोक डाले. इन दोनों की पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने बोर्ड पर 251 रन लगा दिए थे.
2 अफ्रीकी बल्लेबाज बनी रोड़ा
टीम इंडिया 252 रन का लक्ष्य देने के बाद मैच में बनी हुई थी. अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज ने 70 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों की पतझड़ थी. अफ्रीका ने 142 के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाज खो दिए थे. वालवॉर्ट के बाद क्लो ट्रयोन ने 49 रन ठोके जबकि डि क्लर्क ने 84 रन की तूफानी पारी खेलकर मुकाबले को एकतरफा कर दिया. भारत को 3 मैच में ये पहली हार का सामना करना पड़ा है.