MI-W vs GG-W: कप्तान कौर की आतिशी फिफ्टी, थम गया गुजरात का 'विजयरथ', मुंबई की लगातार दूसरी जीत

MI-W vs GG-W: मुंबई और गुजरात के बीच महिला प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. मुंबई की टीम ने गुजरात को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. गुजरात को दो जीत के बाद तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर जीत की हीरो साबित हुईं. मुंबई ने एकतरफा अंदाज 193 रन के लक्ष्य को 7 विकेट रहते हासिल किया. कप्तान कौर के अलावा अमनजोत कौर और निकोला कैरी ने भी गुजरात की उम्मीदों को चकनाचूर किया.

मुंबई ने चुनी थी गेंदबाजी

मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने बोर्ड पर 192 रन टांगे. टीम की तरफ से बेथ मूनी ने 33 रन की आतिशी पारी से टीम को दमदार शुरुआत दी. कनिका अहूजा ने भी 18 गेंद में 35 रन ठोके जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जॉर्जिया वेयरम 33 गेंद में 43 रन की पारी खेली और अंत में फुलमली ने आतिशी पारी खेलकर टीम के स्कोर को बूस्ट किया. उन्होंने 15 गेंद में 3 छक्के और इतने ही चौकों की बदौलत 36 रन ठोके.

पॉवरप्ले में लड़खड़ाई मुंबई

मुंबई की टीम पॉवरप्ले में लड़खड़ाती नजर आई थी. टीम ने 2 अहम बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके चलते रन-रेट में कमी दिखी. लेकिन अमनजोत कौर और कप्तान हरमनप्रीत ने धांसू बल्लेबाजी से मैच की काया पलटी. हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंद में 71 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. अमनजोत ने 26 गेंद में 40 रन पर अपना विकेट गंवाया. इसके बाद निकोला कैरी ने कप्तान का साथ दिया जिन्होंने 23 गेंद मं 38 रन बनाए.

मुंबई की लगातार दूसरी जीत

मुंबई ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. ओपनिंग मैच में मुंबई को आरसीबी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी, इसके बाद टीम ने दिल्ली को मात दी. अब गुजरात को शिकस्त देकर कमबैक कर लिया है. गुजरात को लगातार दो हार के बाद पहली हार का सामना करना पड़ा है.

