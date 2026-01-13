Advertisement
trendingNow13073588
Hindi Newsक्रिकेटMI-W vs GG-W: कप्तान कौर की आतिशी फिफ्टी, थम गया गुजरात का विजयरथ, मुंबई की लगातार दूसरी जीत

MI-W vs GG-W: कप्तान कौर की आतिशी फिफ्टी, थम गया गुजरात का 'विजयरथ', मुंबई की लगातार दूसरी जीत

MI-W vs GG-W: मुंबई और गुजरात के बीच महिला प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. मुंबई की टीम ने गुजरात को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. गुजरात को दो जीत के बाद तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर जीत की हीरो साबित हुईं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MI W vs GG W
MI W vs GG W

MI-W vs GG-W: मुंबई और गुजरात के बीच महिला प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. मुंबई की टीम ने गुजरात को मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. गुजरात को दो जीत के बाद तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर जीत की हीरो साबित हुईं. मुंबई ने एकतरफा अंदाज 193 रन के लक्ष्य को 7 विकेट रहते हासिल किया. कप्तान कौर के अलावा अमनजोत कौर और निकोला कैरी ने भी गुजरात की उम्मीदों को चकनाचूर किया. 

मुंबई ने चुनी थी गेंदबाजी

मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने बोर्ड पर 192 रन टांगे. टीम की तरफ से बेथ मूनी ने 33 रन की आतिशी पारी से टीम को दमदार शुरुआत दी. कनिका अहूजा ने भी 18 गेंद में 35 रन ठोके जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जॉर्जिया वेयरम 33 गेंद में 43 रन की पारी खेली और अंत में फुलमली ने आतिशी पारी खेलकर टीम के स्कोर को बूस्ट किया. उन्होंने 15 गेंद में 3 छक्के और इतने ही चौकों की बदौलत 36 रन ठोके. 

Add Zee News as a Preferred Source

पॉवरप्ले में लड़खड़ाई मुंबई

मुंबई की टीम पॉवरप्ले में लड़खड़ाती नजर आई थी. टीम ने 2 अहम बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके चलते रन-रेट में कमी दिखी. लेकिन अमनजोत कौर और कप्तान हरमनप्रीत ने धांसू बल्लेबाजी से मैच की काया पलटी. हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंद में 71 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. अमनजोत ने 26 गेंद में 40 रन पर अपना विकेट गंवाया. इसके बाद निकोला कैरी ने कप्तान का साथ दिया जिन्होंने 23 गेंद मं 38 रन बनाए.

ये भी पढे़ं.. कप्तान कौर की आतिशी फिफ्टी, थम गया गुजरात का 'विजयरथ', मुंबई की लगातार दूसरी जीत

मुंबई की लगातार दूसरी जीत

मुंबई ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. ओपनिंग मैच में मुंबई को आरसीबी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी, इसके बाद टीम ने दिल्ली को मात दी. अब गुजरात को शिकस्त देकर कमबैक कर लिया है. गुजरात को लगातार दो हार के बाद पहली हार का सामना करना पड़ा है. 

अपडेट जारी है..

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
West Bengal
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
Jammu Kashmir
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
Bangladesh General Election
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
Karnataka politics
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी