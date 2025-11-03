Advertisement
जीत के बाद 'गुरु' के चरणों में हरमनप्रीत... छुए कोच के पैर, जय शाह ने ऐसा करने से रोका, वायरल हो गया Video

Womens World Cup: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी वूमेन वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर इमोशनल हो गईं. उन्होंने कोच अमोल मजूमदार के पैर छू लिए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:55 AM IST
Harmanpreet Kaur Touches Coach Amol Muzumdar's Feet: कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमा ही लिया. इस जीत के पीछे किसी एक शख्स ने अपना खून-पसीना लगाया है, तो वो हैं टीम के कोच अमोल मजूमदार, यही वजह है कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद अपने गुरु को पूरा सम्मान दिया.

कप्तान ने छुए कोच के छुए पैर
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur ने अपने कोच अमोल मजूमदार (Amol Muzumdar) के पैर छुए. इसके बाद कोच ने कप्तान को गले लगा लिया. ये इमोशनल पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

जय शाह ने पैर छूने से रोका

बाद में जब हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप ट्रॉफी कलेक्ट करने पोडियम पर पहुंची तब उन्होंने आईसीसी अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन शाह ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. फिर कप्तान ने शाह के हाथों से ट्रॉफी स्वीकार की

 

 

ट्रॉफी जीतने पर क्या बोले मजूमदार?
ऐतिहासिक जीत के बाद, कोच मुजुमदार बेहद खुश थे और उन्होंने अपने जज्बात बयां किए. उन्होंने कहा, "कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, और उसे तकरीबन हर पल साकार करते हैं (और उसके लिए मेहनत भी करते हैं), तो कायनात उसे आपको देने के लिए शाजिश रच देते है. और अब, भारत के पास वो है जो वो हमेशा से चाहता था. बिल्कुल नया, मूर्त, और सबसे जरूरी, उसका अपना."

"इससे ज्यादा क्या मांगता"
उन्होंने आगे कहा, "मैं जानता हूं कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है. फाइनल में, खचाखच भरे मैदान में, उन्होंने जादुई पारी खेली और फिर गेंदबाजी भी. ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हमने ड्रेसिंग रूम में काफी बात की. फील्डिंग और फिटनेस ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में हमने बात की. उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में इस दिन इसे कर दिखाया. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता था."

 

