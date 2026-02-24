10 चौके... 4 छक्के और 100 रन, हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, ऐसा करिश्मा करने वाले पहले कप्तान

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मंगलवार को पल्लेकेले में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मैच के दौरान धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया. हैरी ब्रूक ने 196.08 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंद पर 100 रन बनाए. हैरी ब्रूक की पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मंगलवार को पल्लेकेले में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मैच के दौरान धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया. हैरी ब्रूक ने 196.08 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंद पर 100 रन बनाए. हैरी ब्रूक की पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. हैरी ब्रूक इसी के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए हैं.
हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. 26 साल के हैरी ब्रूक T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं. हैरी ब्रूक ने 165 रन के टारगेट का पीछा कर रही इंग्लैंड की पारी के 17वें ओवर की पांचवीं बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी को चौका लगाकर 100 रन पूरे किए.
ऐसा करिश्मा करने वाले पहले कप्तान
मंगलवार को इंग्लैंड के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे हैरी ब्रूक ने 10 चौके और 4 छक्के लगाए. हैरी ब्रूक को 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर शाहीन शाह अफरीदी ने पवेलियन भेजा. हैरी ब्रूक से पहले ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप मैच में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम था. क्रिस गेल ने 9 मई 2010 को ब्रिजटाउन में इंडिया के खिलाफ 66 गेंदों पर 98 रन की पारी खेली थी.
टी20 वर्ल्ड कप में किसी कप्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
100 रन - हैरी ब्रूक - विरुद्ध पाकिस्तान (टी20 वर्ल्ड कप 2026)
98 रन - क्रिस गेल - विरुद्ध भारत (टी20 वर्ल्ड कप 2010)
94* रन - लोर्कन टकर - विरुद्ध ओमान कोलंबो (टी20 वर्ल्ड कप 2026)
92 रन - रोहित शर्मा - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ब्रिजटाउन (टी20 वर्ल्ड कप 2024)
88 रन - क्रिस गेल - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया द ओवल (टी20 वर्ल्ड कप 2009)
85 रन - केन विलियमसन - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया दुबई (टी20 वर्ल्ड कप 2021)
हैरी ब्रूक, पथुम निसांका, युवराज समरा और साहिबजादा फरहान के बाद टी20 वर्ल्ड कप के 2026 एडिशन में सेंचुरी बनाने वाले चौथे बैट्समैन हैं. ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, हैरी ब्रूक से पहले बतौर बल्लेबाज केवल दो अंग्रेज एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ही शतक बनाने में सफल रहे हैं. एलेक्स हेल्स ने 27 मार्च 2014 को चटगांव में श्रीलंका के खिलाफ 64 गेंदों पर 116 रन की पारी खेली थी और जोस बटलर 1 नवंबर 2021 को शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ 67 गेंदों पर 101 रन बनाकर नाबाद रहे थे.