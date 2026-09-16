सूर्या-रोहित जैसे कप्तान रह गए पीछे, हैरी ब्रूक ने रच दिया इतिहास, ये कारनामा करने वाले पहले कैप्टन

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में पहले मुकाबले को 119 रन से मात दे दी. इस मैच के हीरो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक रहे, जिन्होंने मैच में महज 49 गेंद में 114 रन की आतिशी पारी खेली. इस पारी से हैरी ब्रूक ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है, जो फुल मेंबर्स टीम के बड़े-बड़े कप्तान नहीं कर पाए. ये साल हैरी ब्रूक के लिए शानदार साबित हो रहा है. इस साल ब्रूक सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में हैं. उन्होंने साल खत्म होने से पहले ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है.