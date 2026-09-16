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सूर्या-रोहित जैसे कप्तान रह गए पीछे, हैरी ब्रूक ने रच दिया इतिहास, ये कारनामा करने वाले पहले कैप्टन

वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे कई कप्तान हैं, जिनका नाम टी20 फॉर्मेट में चलता है. किसी ने टीम को ट्रॉफी जिताई हैं, तो कोई अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाना जाता है. लेकिन हैरी ब्रूक ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जो फुल मेंबर्स की टीमों के कप्तान अभी तक नहीं कर पाए थे. रोहित-सूर्या जैसे दिग्गज भी उनसे पीछे रह गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 16, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:35 PM IST
सूर्या-रोहित जैसे कप्तान रह गए पीछे, हैरी ब्रूक ने रच दिया इतिहास, ये कारनामा करने वाले पहले कैप्टन
Image Credit: Harry Brook

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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