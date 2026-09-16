सूर्या-रोहित जैसे कप्तान रह गए पीछे, हैरी ब्रूक ने रच दिया इतिहास, ये कारनामा करने वाले पहले कैप्टन

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में पहले मुकाबले को 119 रन से मात दे दी. इस मैच के हीरो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक रहे, जिन्होंने मैच में महज 49 गेंद में 114 रन की आतिशी पारी खेली. इस पारी से हैरी ब्रूक ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है, जो फुल मेंबर्स टीम के बड़े-बड़े कप्तान नहीं कर पाए. ये साल हैरी ब्रूक के लिए शानदार साबित हो रहा है. इस साल ब्रूक सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में हैं. उन्होंने साल खत्म होने से पहले ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है.
हैरी ब्रूक 'फुल मेंबर' टीम के ऐसे इकलौते कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में दो T20I शतक लगाए हैं. इतना ही नहीं, ब्रूक का यह शतक उन्हें 'फुल मेंबर' टीमों के लिए तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले आया है. रिकी पोंटिंग के नाम 2006 में कप्तान के तौर पर सात शतक लगाने का टेस्ट रिकॉर्ड है, जबकि विराट कोहली ने 2017 और 2018 में कप्तान के तौर पर छह ODI शतक लगाए थे. T20I में, ब्रूक अब 2026 में दो शतकों के साथ अकेले इस मुकाम पर हैं.
हैरी ब्रूक कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा T20I शतक लगाने वालों की खास लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं. उनके दो शतक सिर्फ 23 पारियों में आए हैं, जबकि रोहित शर्मा और बाबर आजम ने क्रमशः 62 और 78 पारियों में तीन-तीन शतक लगाए हैं. अब एक टी20 सेंचुरी लगाते ही वह छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले कैप्टन बन जाएंगे.
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ब्रूक का शानदार फॉर्म लगातार बरकरार है. श्रीलंका से पहले उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार बैटिंग की थी. ब्रूक ने तीन T20I पारियों में भारत के खिलाफ 35 गेंदों पर नाबाद 79 रन, 45 गेंदों पर नाबाद 95 रन ठोके थे. वहीं, अब श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी ठोककर उन्होंने गेंदबाजों में खौफ भर दिया है. मुकाबले में ब्रूक के अलावा बटलर का भी बल्ला बोला. उन्होंने 44 गेंद में 80 रन की पारी खेली और टीम ने बोर्ड पर 254 रन टांग दिए थे.