IPL 2027: हैरी ब्रूक का बड़ा यू-टर्न, आईपीएल खेलने के लिए अब तैयार? लगा है 2 साल का प्रतिबंध

Harry Brook in IPL: इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने स्वीकार किया है कि वह भविष्य में इस टूर्नामेंट में खेलने पर विचार कर सकते हैं. इससे पहले ब्रूक ने स्पष्ट किया था कि उनकी प्राथमिकता केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है और उन्होंने 'द हंड्रेड' के अलावा अन्य फ्रैंचाइजी लीगों में खेलने से मना कर दिया था. पिछले महीने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि वह पूरी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट के प्रति समर्पित हैं, लेकिन अब उनके स्वर बदल गए हैं.
'द हंड्रेड' के दौरान ब्रूक ने कहा, ''आईपीएल एक बेहतरीन प्रतियोगिता है और वहां जाकर आप एक बेहतर खिलाड़ी बनकर निकलते हैं. मैं भविष्य में इसके बारे में जरूर सोचूंगा.'' आईपीएल के साथ ब्रूक का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उन्हें 2023 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपये में खरीदा था, जहां उन्होंने अपने डेब्यू सीजन में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शतक जड़ा था.
हैरी ब्रूक को 2025 की मेगा नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ रुपये में खरीदा, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया. 2024 के सीजन से भी उन्होंने अपनी दादी के निधन के कारण नाम वापस ले लिया था. बार-बार नाम वापस लेने के कारण बीसीसीआई के संशोधित नियमों के तहत उन पर दो सीजन का प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे वह 2026 की नीलामी के लिए उपलब्ध नहीं थे. अब वह 2027 से फिर से पात्र हो सकते हैं.
ब्रूक का यह बयान उनकी शानदार फॉर्म के बीच आया है। उन्होंने भारत के खिलाफ इंग्लैंड की 4-0 की टी20 जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें लॉर्ड्स में उन्होंने 35 गेंदों में नाबाद 79 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी. इसके अलावा 'द हंड्रेड' 2026 में भी वह सनराइजर्स लीड्स के लिए विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्होंने इसी महीने लंदन स्पिरिट के खिलाफ महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, जो इस प्रतियोगिता का सबसे तेज अर्धशतक भी है. 2026 के 'द हंड्रेड' सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 187.27 का रहा है, जो उनके फॉर्म की गवाही देता है.
फिलहाल हैरी ब्रूक प्रतिबंध के कारण तुरंत आईपीएल में वापसी नहीं कर सकते. एक बार फ्रेंचाइजी क्रिकेट को नकारने के बाद आईपीएल पर विचार करने की उनकी इच्छा उनके करियर में एक नया अध्याय खोल सकती है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उनका वर्तमान फॉर्म बरकरार रहता है, तो जब भी वह आईपीएल नीलामी में लौटेंगे, उन पर बड़ी बोलियां लगना तय है. फिलहाल उनका मुख्य ध्यान इंग्लैंड और आगामी विश्व कप पर है, लेकिन आईपीएल का दरवाजा अब उनके लिए पूरी तरह बंद नहीं है.