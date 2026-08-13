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IPL 2027: हैरी ब्रूक का बड़ा यू-टर्न, आईपीएल खेलने के लिए अब तैयार? लगा है 2 साल का प्रतिबंध

Harry Brook in IPL: इंग्लैंड के सफेद गेंद कप्तान हैरी ब्रूक ने आईपीएल को लेकर अपना रुख बदल लिया है. पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को प्राथमिकता देने वाले ब्रूक अब भविष्य में आईपीएल खेलने पर विचार कर रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:49 PM IST
IPL 2027: हैरी ब्रूक का बड़ा यू-टर्न, आईपीएल खेलने के लिए अब तैयार? लगा है 2 साल का प्रतिबंध
Image Credit: हैरी ब्रूक.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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