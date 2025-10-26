Advertisement
trendingNow12975832
Hindi Newsक्रिकेट

101 गेंद पर 135 रन... उड़ाए 11 छक्के और 9 चौके, रोहित-विराट के बाद अब इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्ले से भयंकर तबाही मचाई. रोहित शर्मा ने 121 रन की नाबाद पारी खेलकर फॉर्म में शानदार वापसी की. दूसरी ओर विराट कोहली ने भी 74 रन की नाबाद पारी खेली. इस मैच के एक दिन बाद ही यानी रविवार को एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ पारी से तहलका मचा दिया है. इस बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर की बेहतरीन पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 26, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

101 गेंद पर 135 रन... उड़ाए 11 छक्के और 9 चौके, रोहित-विराट के बाद अब इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्ले से भयंकर तबाही मचाई. रोहित शर्मा ने 121 रन की नाबाद पारी खेलकर फॉर्म में शानदार वापसी की. दूसरी ओर विराट कोहली ने भी 74 रन की नाबाद पारी खेली. इस मैच के एक दिन बाद ही यानी रविवार को एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी ताबड़तोड़ पारी से तहलका मचा दिया है. इस बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने करियर की बेहतरीन पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है.

101 गेंद पर ठोके 135 रन

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच माउंट मौंगानुई में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे मैच में विस्फोटक अंदाज में शतक ठोक दिया. हैरी ब्रूक ने इसी के साथ ही वनडे में अपना दूसरा और इंटरनेशनल क्रिकेट में 12वां शतक ठोक दिया. हैरी ब्रूक ने कातिलाना बैटिंग करते हुए 82 गेंदों पर शतक जड़ दिया. हैरी ब्रूक 101 गेंद पर 135 रन बनाकर आउट हुए. हैरी ब्रूक ने 133.66 के स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 11 छक्के और 9 चौके उड़ाए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस खूंखार बल्लेबाज ने मचाई तबाही

हैरी ब्रूक की इस ताबड़तोड़ पारी के दम पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 223 रन बनाए. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 224 रन का लक्ष्य दिया है. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली ही गेंद पर जेमी स्मिथ (0) का विकेट गंवा दिया. टीम अभी संभली तक नहीं थी कि दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेन डकेट (2) और छठी गेंद पर जो रूट (2) पवेलियन लौट गए. आलम ये रहा कि इंग्लैंड की टीम 56 के स्कोर तक छह विकेट गंवा चुकी थी. यहां से हैरी ब्रूक ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को संभाला.

अपनी टीम की नैया डूबने से बचाई

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हैरी ब्रूक ने जेमी ओवरटन के साथ 86 गेंदों में 87 रन जोड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की. जेमी ओवरटन 54 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए. हैरी ब्रूक ने 10वें विकेट के लिए ल्यूक वुड के साथ 32 गेंदों में 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 223 रन तक पहुंचाया. ब्रूक 101 गेंदों में 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 135 रन बनाकर आउट हुए.

वनडे सीरीज में इज्जत दांव पर

न्यूजीलैंड की ओर से जकारी फाउलकेस ने 7 ओवरों में 41 रन देकर 4 शिकार किए. वहीं, जैकब डफी ने 55 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, मैट हेनरी ने 2, जबकि कप्तान मिचेल सेंटनर ने 1 विकेट अपने नाम किया. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज 0-1 से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज अपने नाम करने उतरी है. दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा मैच हैमिल्टन में 29 अक्टूबर को आयोजित होगा, जबकि वेलिंगटन में 1 नवंबर को सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ 'फतवा', अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती?
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा