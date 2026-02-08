Advertisement
trendingNow13102712
Hindi Newsक्रिकेटENG vs NEP: शुक्र है हम जीते.. नेपाल को हराने पर कप्तान ब्रूक की निकल गई हवा, जीत के बाद यूं ठोका सलाम

ENG vs NEP: 'शुक्र है हम जीते..' नेपाल को हराने पर कप्तान ब्रूक की निकल गई हवा, जीत के बाद यूं ठोका सलाम

NEP vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर नजर आ रहा है. एक के बाद एक मैच फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हो रहा है. ऐसा ही कुछ नेपाल और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में देखने को मिला. इंग्लैंड को 184 रन का बचाव करने के लिए नेपाल की टीम ने पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. नेपाल के प्रदर्शन से हैरान नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harry Brook
Harry Brook

NEP vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर नजर आ रहा है. एक के बाद एक मैच फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हो रहा है. ऐसा ही कुछ नेपाल और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में देखने को मिला. इंग्लैंड को 184 रन का बचाव करने के लिए नेपाल की टीम ने पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया. नेपाल के प्रदर्शन से हैरान नजर आए. नेपाल ने पहले गेंदबाजी में इंग्लैंड को तंग किया. हालांकि, आखिर के 3 ओवर में 45 रन बनाकर इंग्लिश टीम 184 के स्कोर तक पहुंची. जब बारी बल्लेबाजी की आई तो यहां भी नेपाली प्लेयर्स ने इंग्लैंड की बैंड बजा दी. 

नेपाल की तिकड़ी की शानदार पारी

नेपाल की तरफ से कप्तान रोहित पोडेल (39), दीपेंद्र सिंह ऐरी (44) और लोकेश बम (39) रन की आतिशी पारियां देखने को मिली. लोकेश बम मुकाबले को आखिरी ओवर तक ले गए. लास्ट ओवर में नेपाल को जीत के लिए 10 रन की दरकार थी. सैम करन ने लोकेश को भी बड़े शॉट खेलने से रोक दिया, जिसके चलते इंग्लैंड ने 4 रन से करीबी जीत दर्ज की. लेकिन क्रिकेट में नवजात नेपाल के प्रदर्शन को देखकर हैरी ब्रूक हैरान रह गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले हैरी ब्रूक?

हैरी ब्रूक ने मैच के बाद कहा, 'यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन शुक्र है कि हम जीत गए. उन्होंने बहुत अच्छा खेला और मैंने अभी सुना कि आपने कहा कि बहुत कम टीमें आदिल राशिद को उस तरह से खेल पाती हैं जैसा आज हुआ.  उन्होंने उसके खिलाफ शानदार खेला. उन्होंने हमें कई बार मुश्किल स्थिति में भी डाल दिया था. ब्रेक पर मुझे लगा कि हम उस स्कोर को बचाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में थे और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि यह इतना करीबी मुकाबला होगा. लेकिन नेपाली टीम को सलाम. उन्होंने बहुत अच्छा खेला और मैं उन्हें बाकी टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं.'

ये भी पढे़ं.. इंग्लैंड से हारकर भी जीत गया नेपाल, डेल स्टेन कोचिंग देने को तैयार

लास्ट ओवर पर बोले ब्रूक

ब्रूक ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सैम  ने 20 ओवर में सामान्य से बहुत बाद में गेंदबाजी की. राशिद महंगे साबित हुए ऐसा अक्सर नहीं होता कि वह चार ओवर भी न फेंके. तो देखिए, यह उसके लिए बस एक ऐसा दिन था और मुझे यकीन है कि वह बेहतर वापसी करेगा. हम दोनों वहां काफी शांत थे. हमें ठीक-ठीक पता था कि वह क्या करने वाला है.' इसके अलावा बेथेल की बैटिंग की भी उन्होंने तारीफ की. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ICC T20 World Cup 2026

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान