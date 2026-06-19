कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में राणा गेंदबाजी करते दिख सकते हैं. हालांकि, उन्हें आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी चुना गया है. 1 जुलाई से टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज खेलेगी, उस स्क्वॉड में भी राणा का नाम है. चयनकर्ताओं ने चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में नहीं रखा था, जिससे साफ है कि वे राणा जैसे युवाओं को बैकअप के रूप में तैयार करना चाहते हैं.