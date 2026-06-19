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5 महीने बाद खेलेंगे हर्षित राणा ?IND-AFG मैच से पहले BCCI का बड़ा अपडेट, इंजरी में कितना सुधार?

IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच 20 जून को खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम के ऑलराउंडर हर्षित राणा को लेकर बड़ा अपडेट दिया. राणा इंजरी के चलते लंबे समय से टीम इंडिया में नजर नहीं आए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 19, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:25 AM IST
5 महीने बाद खेलेंगे हर्षित राणा ?IND-AFG मैच से पहले BCCI का बड़ा अपडेट, इंजरी में कितना सुधार?
Image Credit: Harshit Rana

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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