IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच 20 जून को खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम के ऑलराउंडर हर्षित राणा को लेकर बड़ा अपडेट दिया. राणा इंजरी के चलते लंबे समय से टीम इंडिया में नजर नहीं आए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी चोट के चलते हर्षित राणा ड्रॉप हो गए थे. अब चोट के बाद वापसी कर रहे राणा को लेकर टीम मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग है आईए जानते हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ दो वनडे हो चुके हैं और दोनों में जीत दर्ज कर टीम इंडिया अजेय बढ़त पर है. तीसरे वनडे में भी प्लेइंग-XI में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. बीसीसीआई की तरफ से अपडेट दिया गया कि हर्षित राणा ने रिहैब पूरा कर लिया है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को तेज़ गेंदबाज़ी का एक और बेहतरीन विकल्प मिल गया है जो आगामी मैचों के लिए अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाने में मदद करेगा.
बीसीसीआई (BCCI) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर हर्षित राणा की टीम में वापसी की पुष्टि की है. बोर्ड के अनुसार, "राणा ने 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (COE) में अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर लिया है. इसके बाद वे चेन्नई में सीधे भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं." राणा ने टीम इंडिया के लिए पिछला वनडे मैच जनवरी 2026 में खेला था. अब इस आखिरी वनडे मैच के ज़रिए मैनेजमेंट उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की लय में धीरे-धीरे वापस लाने का प्रयास करेगा.
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कयास लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में राणा गेंदबाजी करते दिख सकते हैं. हालांकि, उन्हें आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी चुना गया है. 1 जुलाई से टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज खेलेगी, उस स्क्वॉड में भी राणा का नाम है. चयनकर्ताओं ने चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में नहीं रखा था, जिससे साफ है कि वे राणा जैसे युवाओं को बैकअप के रूप में तैयार करना चाहते हैं.