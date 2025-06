'कर्म का फल...', टीम इंडिया में हर्षित राणा की एंट्री होते ही मुकेश कुमार ने किया ऐसा पोस्ट, मच गया हंगामा

India vs England, Mukesh Kumar: इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से ठीक पहले भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के एक पोस्ट से बवाल मच गया है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में बुधवार (18 जून) को कुछ ऐसा लिखा जो अगले दिन गुरुवार को वायरल हो गया. खास बात यह है कि उन्होंने तेज गेंदबाज हर्षित राणा के टीम इंडिया में शामिल होने के बाद ऐसा लिखा है. इससे फैंस को लग रहा है कि वह हर्षित के चयन से खुश नहीं हैं.

स्क्वॉड में नहीं थे हर्षित

हर्षित को टेस्ट टीम में कवर के तौर पर चुना गया है. वह शुरुआत स्क्वॉड में नहीं थे. माना जा रहा था कि अंशुल कंबोज या मुकेश कुमार की एंट्री टीम में हो सकती है, लेकिन चयनकर्ताओं और कोच गौतम गंभीर ने हर्षित पर भरोसा जताया. मुकेश 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर पिछली बार टेस्ट मैच खेले थे. उसके बाद से उन्हें क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में मौका नहीं मिला है.

मुकेश कुमार ने क्या लिखा?

प्रशंसकों ने अटकलें लगाईं कि इंग्लैंड दौरे से बाहर होने के कारण मुकेश कुमार गुस्से में थे. इस कारण सोशल मीडिया पर उनका यह गुस्सा देखने को मिला. गेंद को सीम कराने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले मुकेश ने शायद सोचा होगा कि वह अंग्रेजी परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते थे. मुकेश ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ''कर्म अपना समय देता है. आपको हमेशा सावधान रहना होगा. कर्म कभी माफ नहीं करता और हमेशा उसका फल मिलता है."

मुकेश की इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्शन

प्रशंसकों ने मुकेश की स्थिति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और घरेलू सितारों की दुर्दशा के बारे में बात की. मुकेश ने रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए अपना नाम बनाया. एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर ने मुकेश की स्टोरी पर लिखा, ''आप वास्तव में मुकेश कुमार की हताशा को महसूस कर सकते हैं. उन्होंने कड़ी मेहनत की है. अपने पिछले 11 घरेलू खेलों में लगभग 44 विकेट लिए हैं. हर्षित राणा के नाम मुश्किल से 13 घरेलू मैच हैं. उन्हें टीम में बरकरार रखा गया है. यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अगर चयन में घरेलू क्रिकेट का प्रदर्शन नहीं झलकता तो घरेलू क्रिकेट में मेहनत करने का क्या मतलब है?''

You can really feel Mukesh Kumar’s frustration. He’s toiled hard, picked up around 44 wickets in his last 11 domestic games. Meanwhile, someone like Harshit Rana, with barely 13 domestic matches under his belt, gets retained in the squad.

It makes you wonder what’s the point of… pic.twitter.com/2xXJnfvMxh

— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) June 18, 2025