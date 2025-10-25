Advertisement
IND vs AUS: कप्तान गिल नजरअंदाज... हर्षित राणा ने मानी 'लीडर' की बात, मैच के बाद खुद किया खुलासा

IND vs AUS: हर्षित राणा, वो नाम जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सेलेक्शन का बड़ा मुद्दा रहा. सेलेक्टर्स को इसके लिए काफी आलोचना सहनी पड़ी जबकि राणा की भी खूब खिल्ली उड़ी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में उन्होंने साबित कर दिया कि वह टीम का हिस्सा क्यों हैं. राणा ने मैच के बाद अपने एक विकेट का खुलासा किया जिसमें उन्होंने शुभमन गिल की बात नजरअंदाज कर दी थी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:01 PM IST
राणा ने झटके चार विकेट

हर्षित राणा ने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने दो विकेट अपने नाम किए. कसी हुई गेंदबाजी के चलते कंगारू टीम बोर्ड पर महज 236 रन टांगने में कामयाब रही. जवाब में रोहित शर्मा की नाबाद 121 रन की पारी और कोहली के अर्धशतक के दम पर टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में मुकाबले को अपने नाम किया. 

हर्षित राणा ने टाली थी कप्तान गिल की बात

इसी महीने शुभमन गिल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया. अब सवाल है कि सिडनी में कौन सी बात राणा ने गिल की टाल दी. जब उनसे मैच में उनका पसंदीदा पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया. राणा ने बताया, 'जैसे शुभमन ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हें स्लिप दे रहा हूँ और मैंने कहा कि नहीं, मुझे स्लिप की ज़रूरत नहीं है. फिर रोहित भाई कवर में खड़े थे और उन्होंने कहा, 'अरे, स्लिप ले लो, मुझे जाने दो.' तो मैंने सोचा, क्यों नहीं भैया, जाओ आपा. फिर मुझे विकेट मिल गया और मैंने कहा, 'बहुत-बहुत शुक्रिया भैया.'

रोहित ने किया था इशारा

यह विकेट 38वें ओवर में आया जब राणा ने एक शॉर्ट-ऑफ-द-लेंथ गेंद फेंकी जिसे ओवेन ने पहली स्लिप में पहुँचाया, जहाँ रोहित ने कैच पूरा किया. आउट होने के बाद, रोहित ने मुस्कुराते हुए राणा की ओर इशारा किया और उन्हें पहले वाले सुझाव की याद दिलाई. रोहित शर्मा पूरी सीरीज के हीरो साबित हुए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय भी साबित हुए. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

