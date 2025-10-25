W,W,W,W... जिस पर दुनिया ने उठाए सवाल वो अब बन गया भारत का तारणहार, सिडनी में कंगारुओं को बुरी तरह उधेड़ डाला

India vs Australia 3rd ODI: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने सिडनी में अपनी घातक गेंदबाजी से मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी. हर्षित राणा सिडनी में जारी इस तीसरे और आखिरी वनडे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम पर आग बनकर बरसे और 4 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट झटके. हर्षित राणा ने अपनी इस आग उगलने वाली गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर कर दिया.

जिस पर दुनिया ने उठाए सवाल वो अब बन गया भारत का तारणहार

हर्षित राणा ने इस बेहतरीन प्रदर्शन से अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है. दुनियाभर में मौजूद ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने हर्षित राणा को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर करने की सलाह दी थी. हालांकि अब हर्षित राणा ने अपनी नाकामी के सिलसिले को तोड़ते हुए शानदार वापसी की है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उनका यह फैसला भारतीय गेंदबाजों ने गलत साबित कर दिया. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 236 रन पर ऑलआउट कर दिया. अब भारत को जीत के लिए 50 ओवर में 237 रनों का टारगेट मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिडनी में कंगारुओं को बुरी तरह उधेड़ डाला

सिडनी में हर्षित राणा ने अपनी खूंखार गेंदबाजी से कंगारुओं को बुरी तरह उधेड़ डाला है. हर्षित राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट झटके. यह हर्षित राणा के वनडे इंटरनेशनल करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी है. हर्षित राणा ने सिडनी वनडे में एलेक्स कैरी (24), मिचेल ओवेन (1), कूपर कोनोली (23) और जोश हेजलवुड (0) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. हर्षित राणा ने अभी तक भारत के लिए 8 वनडे इंटरनेशनल मैचों की 16 विकेट हासिल कर लिए हैं. पिछले कुछ समय से हर्षित राणा को लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवा चुकी टीम इंडिया को सम्मान बचाने के लिए यह मैच हर हाल में अपने नाम करना होगा.

भारत को जीत के लिए मिला 237 रनों का टारगेट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवरों में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से हर्षित राणा ने 4 विकेट हासिल किए. वॉशिंगटन सुंदर को 2 सफलताएं हाथ लगीं. इनके अलावा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मैच में भारत को जीत के लिए 237 रन का लक्ष्य दिया है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से गंवा चुकी है. वहीं, एडिलेड में मेहमान टीम को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरी है.