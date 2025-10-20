Advertisement
trendingNow12968810
Hindi Newsक्रिकेट

एडिलेड में इस खिलाड़ी का पत्ता कटना तय! पहले वनडे में भारत के लिए साबित हुआ था हार का सबसे बड़ा विलेन

IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 20, 2025, 10:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एडिलेड में इस खिलाड़ी का पत्ता कटना तय! पहले वनडे में भारत के लिए साबित हुआ था हार का सबसे बड़ा विलेन

IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. दूसरा वनडे मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. अगर इस मैच में हार मिली तो भारत यह वनडे सीरीज गंवा देगा. अब कप्तान शुभमन गिल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है टीम इंडिया के सबसे फ्लॉप खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना.

एडिलेड में इस खिलाड़ी का पत्ता कटना तय!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में एक खिलाड़ी का भारत की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कटना तय नजर आ रहा है. यह क्रिकेटर अपने खराब प्रदर्शन की वजह से पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान भारत की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ था. यह क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि हर्षित राणा हैं. हर्षित राणा ने पर्थ में पहले वनडे मैच के दौरान 4 ओवरों की गेंदबाजी की और 6.80 की इकोनॉमी रेट से 27 रन लुटा दिए. हर्षित राणा को इस दौरान एक भी विकेट नहीं मिला. कंगारू बल्लेबाजों ने हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दी.

Add Zee News as a Preferred Source

गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में फ्लॉप

हर्षित राणा पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी फ्लॉप साबित हुए हैं. हर्षित राणा पर्थ वनडे मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए. हर्षित राणा लंबे कद के गेंदबाज हैं, जिनके पास पर्थ की पिच पर अपनी उछाल और स्पीड को हथियार बनाकर विकेट चटकाने का मौका था, लेकिन वह इस मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुए. अब एडिलेड में गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच में हर्षित राणा को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. हर्षित राणा की जगह बाएं हाथ के टैलेंटेड तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है.

दूसरे वनडे में इस गेंदबाज को मिलेगा मौका!

प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए अभी तक 17 वनडे मैचों में 29 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 6 विकेट हासिल किए हैं. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करना बहुत रास आता है. प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में अगर खेलते हैं तो वह अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं. गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Harshit rana

Trending news

एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश