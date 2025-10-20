एडिलेड में इस खिलाड़ी का पत्ता कटना तय! पहले वनडे में भारत के लिए साबित हुआ था हार का सबसे बड़ा विलेन

IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. दूसरा वनडे मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. अगर इस मैच में हार मिली तो भारत यह वनडे सीरीज गंवा देगा. अब कप्तान शुभमन गिल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है टीम इंडिया के सबसे फ्लॉप खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना.

एडिलेड में इस खिलाड़ी का पत्ता कटना तय!

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में एक खिलाड़ी का भारत की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कटना तय नजर आ रहा है. यह क्रिकेटर अपने खराब प्रदर्शन की वजह से पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान भारत की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ था. यह क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि हर्षित राणा हैं. हर्षित राणा ने पर्थ में पहले वनडे मैच के दौरान 4 ओवरों की गेंदबाजी की और 6.80 की इकोनॉमी रेट से 27 रन लुटा दिए. हर्षित राणा को इस दौरान एक भी विकेट नहीं मिला. कंगारू बल्लेबाजों ने हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दी.

गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में फ्लॉप

हर्षित राणा पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी फ्लॉप साबित हुए हैं. हर्षित राणा पर्थ वनडे मैच में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए. हर्षित राणा लंबे कद के गेंदबाज हैं, जिनके पास पर्थ की पिच पर अपनी उछाल और स्पीड को हथियार बनाकर विकेट चटकाने का मौका था, लेकिन वह इस मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुए. अब एडिलेड में गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे मैच में हर्षित राणा को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. हर्षित राणा की जगह बाएं हाथ के टैलेंटेड तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है.

दूसरे वनडे में इस गेंदबाज को मिलेगा मौका!

प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए अभी तक 17 वनडे मैचों में 29 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्रसिद्ध कृष्णा ने एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 6 विकेट हासिल किए हैं. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करना बहुत रास आता है. प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे मैच में अगर खेलते हैं तो वह अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं. गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच गुरुवार 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा.