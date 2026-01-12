Advertisement
trendingNow13071652
Hindi Newsक्रिकेटखुलासा: इस गेंदबाज को ऑलराउंडर बना रही टीम मैनेजमेंट, विकेट के साथ रनों की भी उगलेगा आग

खुलासा: इस गेंदबाज को ऑलराउंडर बना रही टीम मैनेजमेंट, विकेट के साथ रनों की भी उगलेगा आग

IND vs NZ: हर्षित राणा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान रविवार को नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से हर किसी को हैरान कर दिया. हर्षित राणा ने 126.09 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच को 4 विकेट से जीता. भारत की जीत में हर्षित राणा ने गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभाई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 12, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुलासा: इस गेंदबाज को ऑलराउंडर बना रही टीम मैनेजमेंट, विकेट के साथ रनों की भी उगलेगा आग

IND vs NZ: हर्षित राणा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान रविवार को नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से हर किसी को हैरान कर दिया. हर्षित राणा ने 126.09 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच को 4 विकेट से जीता. भारत की जीत में हर्षित राणा ने गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभाई. हर्षित राणा ने इस मैच में 10 ओवर में 65 देकर 2 विकेट झटके थे.

इस गेंदबाज को ऑलराउंडर बना रही टीम मैनेजमेंट

मैच के बाद हर्षित राणा ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने को कहा है ताकि जरूरत पर कुछ रन बना सकें. हर्षित राणा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें वनडे में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के रूप में तैयार कर रहा है. गेंद से विकेट निकालने के साथ ही निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए रन बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है. रोल की स्पष्टता और सीनियर खिलाड़ियों के भरोसे ने उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया है. जब उन्हें बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, तो टीम के साथियों से मिला भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ.'

Add Zee News as a Preferred Source

बल्लेबाजी पर फोकस कर रहे हर्षित राणा

हर्षित राणा ने कहा, 'टीम मैनेजमेंट मुझे एक ऑलराउंडर के तौर पर तैयार करना चाहता है और मेरा काम है कि मैं लगातार उस पर मेहनत करता रहूं. मैं नेट्स में बल्लेबाजी पर भी काफी काम कर रहा हूं. टीम की योजना मुझे नंबर आठ के आसपास बल्लेबाजी कराने की है.' बता दें कि न्यूजीलैंड के दिए 301 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 77 रन की मजबूत साझेदारी की बदौलत मजबूत दिख रही थी, लेकिन विराट, जडेजा और अय्यर का विकेट जल्दी गिरने के बाद भारत पर दबाव आया.

हर्षित राणा को नंबर सात पर भेजा गया

रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर के होने के बावजूद हर्षित राणा को नंबर सात पर भेजा गया. वॉशिंगटन सुंदर को लगी चोट की वजह से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया गया था. हर्षित राणा ने 23 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाए. इस पारी की बदौलत भारत की जीत की राह आसान हुई. हर्षित राणा ने डोवोन कोनवे और हेनरी निकोलस के दो अहम विकेट भी लिए थे. भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया. राहुल 29 और सुंदर 7 रन बनाकर नाबाद रहे. 93 रन बनाने वाले कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Harshit rana

Trending news

बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई?
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई?
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात