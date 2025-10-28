Advertisement
हर्षित राणा ने जीत लिया रोहित शर्मा का दिल! हिटमैन ने बांधे तारीफों के पुल, आलोचकों को लगेगी मिर्ची

India vs Australia: तेज गेंदबाज हर्षित राणा इन दिनों आलोचकों के निशाने पर रहे हैं. कमतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में बनाए रखने के कारण कोच गौतम गंभीर भी लगातार सवाल उठाए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में हर्षित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर 4 विकेट झटके और सीरीज का शानदार अंत किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:06 AM IST
Rohit Sharma Harshit Rana: तेज गेंदबाज हर्षित राणा इन दिनों आलोचकों के निशाने पर रहे हैं. कमतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में बनाए रखने के कारण कोच गौतम गंभीर भी लगातार सवाल उठाए गए हैं. हर्षित ने डेब्यू के करीब एक साल बाद ऐसा प्रदर्शन किया है जो उनके लिए याद रखने लायक है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर 4 विकेट झटके और सीरीज का शानदार अंत किया. यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब पूर्व क्रिकेटर के. श्रीकांत और रविचंद्रन अश्विन सहित कई विशेषज्ञों ने भारतीय टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाए थे. हालांकि, इस युवा लम्बे गेंदबाज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके चयन को सही साबित किया.

रोहित ने हर्षित को बताया शानदार

टीम इंडिया सीरीज 1-2 से हार गई, लेकिन आखिरी मुकाबले में हिटमैन के शतक के अलावा विराट कोहली ने नाबाद 74 रनों की पारी खेली.  सिडनी वनडे में 121 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी हर्षित की तारीफ की है. यह इस गेंदबाज के लिए बड़ी बात है. हिटमैन अगर उनके ऊपर भरोसा जता रहे हैं तो अब आलोचकों को मिर्ची लगने वाली है. तीसरे वनडे के बाद रोहित शर्मा ने हर्षित राणा की जमकर तारीफ की थी. वह अब काफी चर्चा में है. रोहित ने उनकी गेंदबाजी को शानदार बताया था.

रोहित शर्मा ने क्या कहा?

रोहित ने कहा, ''दुर्भाग्य से हम सीरीज नहीं जीत पाए, लेकिन यह अभी भी अपेक्षाकृत युवा टीम है. बहुत से खिलाड़ी यहां नहीं रहे हैं या सफेद गेंद का क्रिकेट नहीं खेले हैं. इसलिए हम यहां से बहुत कुछ सकारात्मक ले सकते हैं. खासकर हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया में पहली बार सफेद गेंद का क्रिकेट खेल रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने दोनों मैचों में गेंदबाजी की, पर्थ में जाहिर तौर पर खेल छोटा हो गया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एडिलेड और यहाँ (सिडनी) में गेंदबाजी की, वह उनकी तरफ से शानदार प्रयास था.''

पूर्व गेंदबाज ने की हर्षित की तारीफ

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वरुण एरोन ने बताया कि हर्षित ने पहली पारी में ही रोहित और कोहली के लिए मैच सेट कर दिया था, लेकिन प्रशंसकों का ध्यान बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर केंद्रित होने के कारण उनका योगदान छिप गया था. स्टार स्पोर्ट्स के शो 'फॉलो द ब्लूज़' पर एरोन ने कहा, ''सबसे पहले उनका प्रदर्शन पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है . हर कोई 'रो-को शो' देखना चाहता था. उन्हें 'रो-को शो' मिला, लेकिन जिस व्यक्ति ने रोहित और कोहली के लिए इसे सेट किया, वह वास्तव में हर्षित राणा थे. ऐसी विकेट पर जो गेंदबाजों के लिए मददगार नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल फेंका. हमने हर्षित से बहुत बारीकियां देखीं. उन्होंने गेंद को बाहर निकाला. उन्होंने बहुत अच्छी स्लोअर गेंदें फेंकीं. फिर बहुत अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की. वह अभी सीख रहे हैं. टीम प्रबंधन ने वास्तव में उनका समर्थन किया है और वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.''

