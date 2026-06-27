Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /क्रिकेट
  • /मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, क्या हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ कर ली दूसरी शादी? वायरल फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, क्या हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ कर ली दूसरी शादी? वायरल फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की एक नई तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक नई तस्वीर में साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में माहिका शर्मा की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी नजर आ रही है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 27, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:30 AM IST
मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, क्या हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ कर ली दूसरी शादी? वायरल फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जुलाई में बड़ा अचीवमेंट हासिल करेंगे मिथुन राशि वाले, बढ़ेगा पद-पैसा, न करें 1 गलती
July Rashifal 202630 min ago
2
Hardik Pandya44 min ago
3
Donald Trump46 min ago
4
Delhi ncr weather55 min ago
5
PM Modi Visit To Seychelles59 min ago