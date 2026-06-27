/मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, क्या हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा के साथ कर ली दूसरी शादी? वायरल फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया तूफान

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा की एक नई तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा एक नई तस्वीर में साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में माहिका शर्मा की मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी नजर आ रही है. तस्वीर में इस कपल के साथ माहिका शर्मा की मां भी खड़ी हैं.
वायरल हो रही इस तस्वीर में माहिका शर्मा सिंदूर लगाए हुए दिख रही हैं, जिससे दोनों के रिश्ते को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं. खबरों के अनुसार, हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने किसी निजी समारोह में शादी कर ली हो, हालांकि अभी तक किसी ने भी इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. साल 2024 में पत्नी नताशा स्टेनकोविक से तलाक होने और गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया से भी ब्रेकअप होने के बाद हार्दिक पांड्या की जिंदगी में माहिका शर्मा ने एंट्री मारी. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अभी, माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्टर के तौर पर काम करती हैं. माहिका शर्मा ने भारत के टॉप डिजाइनरों जैसे अनीता डोंगरे, रितु कुमार, तरुण ताहिलियानी, मनीष मल्होत्रा और अमित अग्रवाल के साथ उनके विज्ञापन कैंपेन और फैशन शो में काम किया है.
माहिका शर्मा एक भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने म्यूजिक वीडियो, फिल्म निर्देशन और एडवरटाइजिंग कैंपेन में काम किया है. एक्टिंग में करियर शुरू करने से पहले माहिका शर्मा ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की थी. वह तनिष्क, वीवो और यूनिकलो जैसे ब्रांड्स के कैंपेन में नजर आ चुकी हैं.
माहिका शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों को पहली बार अक्टूबर 2025 में मुंबई एयरपोर्ट पर छुट्टियों पर जाने से पहले एक साथ देखा गया था. इस बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन माहिका शर्मा ने सगाई की अफवाहों को पब्लिक रूप से नकार दिया था. हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में डांसर और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, लेकिन जुलाई 2024 में दोनों अलग हो गए.