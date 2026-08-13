इस बांग्लादेशी गेंदबाज के 'पंजा' से घर में भी कांपे कंगारू, अकेले तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की कमर, पहली बार हुआ ऐसा

Australia vs Bangladesh Test: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जारी है. डार्विन में खेले जा रहे मैच का पहला दिन पूरी तरह से बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद के नाम रहा. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 6 विकेट लेकर कंगारू बैटिंग क्रम की कमर तोड़ दी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेल रहे महमूद ने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट हासिल किए. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पंजा खोलने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं.
हसन महमूद से पहले मोहम्मद रफीक और शाकिब अल हसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पंजा (पारी में 5 विकेट) खोला था, लेकिन ये दोनों स्पिनर थे. वहीं, ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी बांग्लादेशी बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच की एक पारी में 5 या इससे अधिक विकेट चटकाए हैं. हसन महमूद ने ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन का शिकार किया.
26 वर्षीय पेसर की ऐतिहासिक प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर ढेर कर दिया. बांग्लादेश के खिलाफ ये टेस्ट में कंगारुओं का सबसे कम स्कोर है. बता दें कि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेशी टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही है. उनकी प्लेइंग इलेवन में मौजूद सभी खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं. इस लिहाज से देखें तो हसन महमूद और गेंदबाजी अटैक का प्रदर्शन लाजवाब माना जाएगा.
पहले टेस्ट की पहली पारी में स्टीव स्मिथ को छोड़कर बाकी सभी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्मिथ ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए और दूसरा सर्वाधिक स्कोर 23 रन (जेक वेदरल्ड) रहा. बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट चटकाए, जबकि तस्कीन अहमद और दोत हुसैन ने 2-2 विकेट झटके. यह केवल दूसरी बार है जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं. इससे पहले 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हुआ था.
198 रनों पर ऑलआउट होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की शुरुआत की तो उनके स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश का पहला विकेट लेकर इतिहास रच दिया. स्टार्क ने अपने टेस्ट करियर का 434वां शिकार कर ना सिर्फ भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव की बराबरी कर ली, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में बतौर बाएं हाथ के बॉलर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने. इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया.
434* - मिशेल स्टार्क (AUS)
433 - रंगना हेराथ (SL)
414 - वसीम अकरम (PAK)
362 - डेनियल विटोरी (NZ)
355 - चमिंडा वास (SL)
348 - रवींद्र जडेजा (IND)
डार्विन टेस्ट का पहला दिन बांग्लादेश के नाम रहा. ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर निपटाने के बाद बल्लेबाजों ने भी दम दिखाया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए. शादमान इस्लाम 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मोमिनुल हक और तंजीद हसन तमीम ने मोर्चा संभालते हुए पहले दिन के स्टंप तक कोई नुकसान नहीं होने दिया.