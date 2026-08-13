इस बांग्लादेशी गेंदबाज के 'पंजा' से घर में भी कांपे कंगारू, अकेले तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की कमर, पहली बार हुआ ऐसा

पहले टेस्ट की पहली पारी में स्टीव स्मिथ को छोड़कर बाकी सभी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्मिथ ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए और दूसरा सर्वाधिक स्कोर 23 रन (जेक वेदरल्ड) रहा. बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट चटकाए, जबकि तस्कीन अहमद और दोत हुसैन ने 2-2 विकेट झटके. यह केवल दूसरी बार है जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं. इससे पहले 2024 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हुआ था.