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इस बांग्लादेशी गेंदबाज के 'पंजा' से घर में भी कांपे कंगारू, अकेले तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की कमर, पहली बार हुआ ऐसा

Hasan Mahmud: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बांग्लादेश के 26 वर्षीय पेसर हसन महमूद ने इतिहास रच दिया. डार्विन में खेले जा रहे मैच की पहली पारी में उन्होंने 6 विकेट चटकाए. वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पंजा खोलने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:38 PM IST
इस बांग्लादेशी गेंदबाज के 'पंजा' से घर में भी कांपे कंगारू, अकेले तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया की कमर, पहली बार हुआ ऐसा
Image Credit: Hasan Mahmud Takes 6 wickets against Australia (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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